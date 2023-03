„Nem tudom felemelni a fejem” - váratlanul elhunyt a fiatal TikTok sztár anyuka

A donchesteri anyuka a TikTokon vált igazán ismertté, miután több mint 56 ezer követőre tett szerzett, a videóit pedig 1,2 milliónál is többen látták. A 30 éves Jehane Thomas az utóbbi időben komoly migrénről és gyengeségről számolt be rajongóinak.

A TikTok-sztár anyuka nagyon beteg volt Fotó: Shutterstock

Nem tudom felemelni a fejem anélkül, hogy ne lennék rosszul, képtelen vagyok járni, mindenhová kerekesszékben kell tolni, annyira fáj mindenem

- mondta a nő.

Jehane a TikTok-fiókját használta arra, hogy a betegségéről beszámoljon, nemrégiben ugyanis egy látóideggyulladást diagnosztizáltak nála. A hölgy egy kézműves dekorációk készítésével foglalkozó céget is vezetetett, a Print and Pack-et. A vállalat egy közleményt is kiadott a Facebookon, amelyben azt írták, hogy a kétgyermekes édesanya elhunyt.

A Print and Pack tovább fog működni azért, hogy Jehane gyerekeit támogathassák a jövőben

- olvasható a közleményükben.

Emellett barátok, családtagok és a követői is búcsúznak a nőtől, aki az utóbbi hetekben rendszeresen tett ki arról videót, hogy nincs jó állapotban, azonban a halála mindenkit váratlanul ért.

A család egyik jóbarátja megszólalt a tragédiával kapcsolatban, elmondta, hogy a hölgy március 17-én hunyt el, és két gyermeket hagyott hátra - írja a Daily Star.