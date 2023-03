Egyemberként támogatják a házát elvesztő daganatos nőt a magyar ügyvédek

Egyre javult az állapota a daganatos beteg Sümegi Gyulánénak, amikor a kemoterápiás kezelése alatt a szalkszentmártoni háza hamuvá vált. A háromgyerekes anyuka drámájának híre sokkolta Magyarországot, és egymás után jelentkeztek azok, akik pénzzel vagy bármi egyébbel támogatnák Terikét.

Terike az unokáival a házának romjai előtt Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

A számos adományozón túl kiemelkedett egy csoport, hiszen hazai ügyvédek bevetették magukat, hogy a mindenét elveszítő asszonynak a lehető leggyorsabban újra legyen hol lehajtania a fejét, azaz megszerezhesse a már kiválasztott konténerházat.

„Amikor megtudtam, hogy mi történt a szülőfalumban Terikével, azonnal tudtam, hogy valamit tennem kell, és beszéltem polgármester asszonnyal, hogy megtudjam, hogyan segíthetnék, majd egy felhívást tettem közzé a budapesti ügyvédek közösségimédia-csoportjában, ahonnan több támogató ügyvéd kolléga is jelezte segítő szándékát.”

A kollégáimmal igyekszünk mindig azokon segíteni, akik erre rászorulnak

– tudatta dr. Fodor Katalin, aki egyebek mellett arról szólt, hogy az egyik kolléganője, dr. Molnár Adél támogatásával indították el a szakmájukon belüli adománygyűjtésüket, ami fővárosiból gyorsan országossá vált.

Egy plüssnyuszival lepte meg Terikét Kincső, dr. Fodor Katalin kislánya Fotó: Fodor Katalin

A sikeres jogász akciót kezdeményező Fodor Katalin úgy gondolta, ennél többet is tehet, ezért kislányával, Kincsővel március 15-én hazalátogatott szülőfalujába, ahol az özvegyasszonnyal is találkozott.

„Tudni szerettem volna, hogy miben tudnék még segíteni Terikének”

– osztotta meg az ügyvédnő, aki elmesélte, hogy Kincső egy ajándékkal is készült az özvegyasszonynak egy plüssnyuszi formájában.

Abban maradtunk, hogy segítünk tisztázni a jogszabályi kereteket, hogy pontosan milyen feltételekkel kaphat a konténerház használatbavételi engedélyt, milyen jogi feltételei vannak annak, hogy egy ilyen ház Magyarországon legálisan lakhatásra alkalmassá nyilvánítható legyen, beleértve a belmagasságot, a közművesítettséget.

„Ezeknek segítünk utánanézni, hogy ne fordulhasson elő az, hogy olyan konténerházat vásárol Terike, ami nem felel meg a jogi feltételeknek”

– sorolta az ügyvédnő, aki arról is adott információt, hogy az özvegyasszony leendő otthonának konkrét vállalkozói és adás-vételi szerződéseit is véleményezik, hogy a sok-sok adomány a leghatékonyabban váljon az asszony javára. Ráadásul arról is döntöttek a kollégáival, hogy az eddig országos gyűjtésüket nemzetközi szintre emelik.

„Már jó ideje igyekszem Terikének segíteni, de mindig meg tud lepni az az összefogás, az a sok jó szándék, amivel szembetalálkozom, amikor a szülőfalumban élő asszony ügyével foglalkozom. Gyakran el is érzékenyít, hogy a szalkszentmártoniak mennyire a háromgyerekes nő mellé álltak, emellett a kollégáim adományait jó látni, hiszen a budapesti ügyvédek mellett az ország számos pontjáról érkeztek felajánlások, sőt kamarai tisztségviselőktől is”

– említette meghatódottan dr. Fodor Katalin.