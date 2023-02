„Próbálom összeszedni magam a következő kemóra” – mondta a rákbeteg Terike, aki mindenét elvesztette egy lakástűzben

Láttam, hogy egyre többen segítenek ezzel is meg azzal is, akkor az jutott eszembe, hogy szegények mennyit dolgoztak ezért a kicsiért is, mert tudom, hiszen én is világéletemben dolgoztam. Biztos nekik is fontos volt az a pénz, amit nekem átutaltak. Minden egyes felajánlásnál gondoltam rájuk, meg azokra is akik szerettek volna adni, de nincs rá lehetőségük, mert olyan támogató is van, aki lelkileg erősíti az ember fiát. Azt kívánom, hogy soha az életben ne legyen bajuk. Mindenkinek nagyon köszönöm!