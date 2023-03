Alvással az egészségért – Ma van az alvás nemzetközi világnapja

Az alváskutatók a koronavírus-járvány óta eltelt időszakot a kialvatlanság koraként is emlegetik. Az emberek alvásminősége nemcsak megváltozott, de jóval kevesebbet és rosszabbul alszunk, mint azelőtt.

A World Sleep Society nemzetközi alvás szervezet idei jelszava: Alvással az egészségért. Ennek jegyében kerül sor március 17-én az alvás világnapja eseményeire több mint 70 országban. Együtt hívják fel a kormányok, szervezetek, intézmények és az emberek figyelmét az alvás élettani szempontból kiemelkedő fontosságára, az alvászavarok megelőzésére és kezelésére.

Magyarországon a Magyar Alvás Szövetség szervezésében nemzetközi tudományos tanácskozást tartanak a Magyar Tudományos Akadémián, koordinálva és támogatva mindazok tevékenységét.

A nemzetközi eseményre minden évben a tavaszi napéjegyenlőség előtti pénteken kerül sor. A konferencián előadások hangzanak el a legújabb, alvással kapcsolatos témákról, kiemelt figyelmet szánnak az alvási gondok kezelésének, a megfelelő, alvást segítő minőségi lehetőségek megismertetésének.

Ma van Kincsem születésének és halálának évfordulója

Kincsem 1874. március 17-én, gróf Blaskovich Ernő birtokán jött világra. Pályafutása során a magyar versenyló Magyarországon kívül Európa több országában, Ausztriában, Angliában, Franciaországban, Csehországban és Németországban, 13 versenypályán, 54 alkalommal állt rajthoz és 54 győzelmet aratott. Teljesítménye, amit azóta sem ért el a világ egyetlen versenylova sem, nemcsak tulajdonosának, hanem az egész magyar állattenyésztésnek szerzett hírnevet, megbecsülést szerte a világon. 1887-ben Kincsem megbetegedett, gyomor és bélgörcsök jelentkeztek nála. Tizenhárom éves korában, amikor éppen a születésnapja volt, kimúlt a legendás telivér és anyakanca.

A világhírűvé vált versenyló nevét a budapesti Kincsem Park, és a 2007. június 8-án Sárneczky Krisztián csillagász által felfedezett, 161975 Kincsem nevű aszteroida is őrzi. Több szobrot és festményt is készítettek róla, életnagyságú bronzszobra a Kincsem Parkban, a galopp-pálya bejáratánál található. Csontváza ma is megtekinthető a budapesti Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. Herendi Gábor filmrendező 2017-ben mutatta be Kincsem című romantikus kalandfilmjét, mely a csodakancát és a kiegyezés korát bemutató, valóságos eseményeket is tartalmazó filmfeldolgozása a ló és tulajdonosa életének.

Kinevezték gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek

1848. március 17-én a vonakodó bécsi udvar hozzájárult ahhoz, hogy a teljhatalommal felruházott István főherceg nádor kinevezze gróf Batthyány Lajost miniszterelnökké. Batthyány Lajos gróf a kormánynévsor felterjesztése után március 31-én foglalta el hivatalát, kormánya pedig április 7-én alakult meg. 1848. április 19-től május 23-ig ideiglenesen a Hadügyminisztériumot is vezette. Batthyány a kormány tagjainak nagy részét a liberális nemzeti mozgalom vezérkarához tartozó államférfiakból válogatta össze. Miniszterei voltak: Szemere Bertalan belügy, Mészáros Lázár hadügy, Kossuth Lajos pénzügy, Deák Ferenc igazságügy, Klauzál Gábor földművelés, ipar- és kereskedelemügy, Széchenyi István közlekedésügy, Eötvös József vallás- és közoktatásügy, Esterházy Pál herceg a király személye körüli miniszter.

Szent Patrik napját az Egyesült Államokban sok helyen megünneplik, de nem hivatalos ünnepnap

Ma van Szent Patrik napja

Szent Patrik napja, melyet Magyarországon a legtöbben csak filmekből és sorozatokból ismernek évente tartott ünnep Szent Patrik, Írország egyik védőszentje tiszteletére, az írek nemzeti ünnepe. Március 17-én tartják, azon a napon, melyen a hagyomány szerint Patrik, az írek apostola, latin nyelvű vallási művek szerzője meghalt.

Munkaszüneti nap Észak-Írországban, Írországban, Montserratban és Newfoundland és Labrador kanadai tartományban. Kanada többi részén, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Új-Zélandon és az Egyesült Államokban sok helyen megünneplik, de nem hivatalos ünnepnap.

Eredetileg a kék szín tartozott Szent Patrikhoz, még van is ennek a színnek egy árnyalata, amit róla neveztek el. Aztán a történelem folyamán a gondolat, hogy a szent napján lóherét tűztek a gomblyukukba egy politikai eszmével, Írország függetlenségével is társult, így a zöld viselet az ezzel való szimpatizálást is jelentette, és szép lassan a zöld lett az ünnep uralkodó színe.

Ismét a gyalogosoké lesz a rakpart!

Idén először a március 18–19-i hétvégén nyílik meg a pesti alsó rakpart a mozogni és kikapcsolódni vágyók előtt. A gyalog, kerékpárral vagy rollerrel közlekedők – a már jól bevált gyakorlatnak megfelelően – autómentes környezetben használhatják a Margit híd és a Közraktár utca közötti rakpartszakaszt – hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A hétvégén a pihenni, mozogni vagy edzeni vágyók ismét birtokukba vehetik teljes szélességében a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között. Erre az útszakaszra péntekről szombatra virradó éjszakától vasárnap este 23 óráig nem hajthatnak be a gépjárművel közlekedők.

Teljes átadásáig a Lánchíd és a kapcsolódó járdaszakaszok továbbra is munkaterületnek számítanak, ezért a pesti rakpartszakaszon közlekedők a Széchenyi István térnél letérve az ajánlott gyalogosútvonalat használhatják, amire a kihelyezett tájékoztatók hívják fel a figyelmet.

A BKK kéri a kerékpárral, rollerrel vagy gördeszkával közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek a gyalog járó felnőttekre és gyermekekre.

A H8-as HÉV helyett továbbra is pótlóbusz jár

A H8-as HÉV helyett továbbra is HÉV-pótló autóbusz közlekedik, egészen március 19. vasárnap üzemzárásig.

A 150-es, a 251-es és 251A jelzésű autóbuszok március 16. csütörtök 9 órától március 17. péntek üzemzárásig terelve közlekednek.

A 106-os autóbusz és a 934-es éjszakai járat továbbra is terelt útvonalon közlekedik, egészen március 24. péntek 15 óráig.

A 179-es, 181-es, 281-es, valamint a 979-es és a 979A jelzésű éjszakai járatok közműjavítás miatt nem minden megállóban állnak meg.

További változásokért és friss információkért látogass el a https://bkk.hu/bkk-info/ oldalra.