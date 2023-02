Ekézik Karácsonyt: most büszke rá, hogy nincs dugó a Lánchídon?!

„A dugómentes Lánchídon gyorsabb és kiszámíthatóbb a buszközlekedés, mint a felújítás kezdete előtt” – ezt Karácsony Gergely főpolgármester írta posztjában, egyfajta summájaként az „elért eredményeknek”, nevezetesen, hogy a Lánchíd autósforgalma megszűnt.

Karácsony Gergely bejegyzése, úgy tűnik, olaj volt a tűzre, a budapesti kommentelők rögtön leírták, mit is gondolnak a főpolgármester által „elért eredményről”.

Arról már a Metropol is írt, hogy a Lánchíd jelenlegi közlekedési rendjével megfojtják a város többi részét. Ráadásul aláírásgyűjtésbe fogott a Magyar Kerékpárklub, több szervezet támogatásával, azért, hogy a Lánchídon a jelenleg kialakított forgalmi rend (kizárólag buszok, taxik, motorosok és kerékpárosok vehetik igénybe) a tesztidőszakot követően is így maradjon. Dr. Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke szerint az ötlet bevezetésével Budapest közlekedése nemhogy javulna, hanem összességében romlik.

„Megmondta Karácsony: ha nem tetszik, szállj ki az autóból...”

A szakember szerint Budapesten a Lánchíd forgalmi rendjének megváltoztatása mellett számtalan értelmetlen intézkedés van érvényben. Ilyen döntés volt például sok helyszínen bevezetni a kerékpárforgalmat abban a formában, ahogyan a városháza tette.

A Nagykörúton évek óta változatlanul nagy a dugó, mert egy felelőtlen intézkedéssel a biciklisávok javára korlátozták a város ütőerének tekinthető utakon a közlekedési sávokat. A téli hónapokban gyakorlatilag az ételfutároknak biztosítottak előnyöket ezzel, hiszen más nem használja a kerékpársávokat, míg a gépkocsik torlódnak a megmaradt egy sávon.

Az láthatóan nem zavarja Karácsonyékat, hogy a várostervezési szakemberek szerint Budapest adottságai nem teszik lehetővé a bicikliparadicsom létrehozását. A főpolgármester májusban jelentette ki, hogy „szólnak mellette érvek”, hogy a felújított Lánchídról tiltsák ki a személyautókat. A felháborodás hatalmas volt, főleg, mivel ennek kapcsán egyáltalán nem konzultált a szakmai szervezetekkel, és nem végeztetett reprezentatív közvélemény-kutatást (csakúgy, mint közvetlenül előtte a pesti alsó rakpart kapcsán). A gépkocsik száműzését májusban azzal indokolta, hogy „a Lánchíd forgalma minimális a többi hídhoz képest”. Pedig nem kerülhette el a figyelmét, hogy a rosszul időzített hídlezárással az elviselhetetlenségig fokozta a – egyébként általa előidézett – fővárosi gigadugókat.

Állandósultak a dugók

„A Krisztina tér és a Deák Ferenc tér közötti út például átlagosan három perccel lett rövidebb” – írta posztjában a főpolgármester, folytatva az eredmények felsorolását a dugómentes Lánchíddal büszkélkedve. „Ennél is jobban rövidült viszont azoknak az útja, akik a Deákon az M3-as vagy az M2-es metróra szállnak át: nekik korábban az Erzsébet és a Deák téren is át kellett vágniuk ahhoz, hogy elérjék a metró bejáratát” – folytatta. Erre is érkezett válasz: