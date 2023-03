5700 fa erejével a fővárosi levegő tisztaságáért

A Magyar Nemzeti Bank kiemelt feladatának tekinti a zöld megoldások támogatását, így saját székházának felújítása során is fontos szempont a környezetbarát műszaki megoldások és építkezési folyamatok alkalmazása. A rekonstrukció ideje alatt az épületet egy Pureti technológiával készült háló fedi, amely több ezer fa erejével képes javítani a levegő minőségét. A téli időszakban jellemzően fokozódik a levegő szennyezettsége hazánkban, amelynek hátterében leginkább az elavult fűtőberendezések és a rossz minőségű tüzelőanyagok állnak. A levegő tisztulását több módon elősegíthetjük, például a kibocsátó tevékenység mérséklésével, technikai eszközökkel, továbbá korszerűsítésekkel.

Fotó: MNB

Közös erővel a levegő tisztaságáért

A Magyar Nemzeti Bank kiemelt célkitűzésének tekinti a zöld megoldások ösztönzését, illetve saját működésében is minél magasabb arányban törekszik alkalmazni ezen eszközöket a környezetünk védelme érdekében. A jegybank Szabadság téri székházának felújítása 2021 folyamán vette kezdetét, a rekonstrukciós munkálatok tekintetében fontos szempont, hogy egy olyan korszerű, energiatakarékos irodaépület szülessen, amellyel az MNB saját karbonlábnyomát is csökkentheti.

A műszaki megoldások mellett már az építkezés folyamataiban is megjelenik a fenntarthatóság szempontja, ugyanis az épületet egy hazai viszonylatban úttörőnek számító technológiával készült épületháló borítja. A közel 2000m2-es felületen alkalmazott Pureti technológiával készült szövetszerű anyag légtisztító ereje 5700 fa azonos hatásával bír, így jelentős mértékben hozzájárul a belvárosi levegő tisztulásához.

Fotó: MNB

Titán-dioxiddal kezelt háló a szálló por és a szmog ellen

Az MNB-székházat fedő épületháló készítéséhez alkalmazott Pureti technológia egy olyan eljárási módszer, amely során a háló anyagát speciális nanorészecskékkel vonják be, többek között titán-dioxiddal. A kezelt felület ezután mesterséges vagy természetes fény jelenlétében fotokémiai reakciók katalizátoraként funkcionál, és képes olyan szennyező anyagokat kiszűrni a levegőből, mint a nitrogén-oxidok, amelyek a szmog egyik fő összetevői. Az épületháló a levegőben található vízmolekulákon és szálló poron kívül további szennyező anyagok megkötésére is alkalmas, amelyek nagyobb koncentrációban károsak az emberi egészségre.

A rossz minőségű levegő legalább annyira káros, mint a dohányzás

Télen hazánkban a légszennyezettségi adatok alkalmanként még a kínai és indiai nagyvárosok adatait is meghaladják. Magyarországon a legnagyobb problémát az elavult fűtőberendezések jelentik, továbbá az ezekben elégetett rossz minőségű tüzelőanyag, amely sok esetben szilárd hulladék. A megfelelő tűzifa használatával és a fatüzelésű rendszerek korszerűsítésével akár már rövid távon jelentős javulást tapasztalhatnánk a levegő minőségében.

A nagyobb településeken elsősorban a közlekedés, míg a kisebbek esetén leginkább a szilárd tüzelés tehető felelőssé a szmog kialakulásáért. Magyarország földrajzi elhelyezkedése, valamint a gyenge légáramlatok szintén nem segítenek a levegő minőségén.

Lakossági és vállalati szinten egyaránt törekednünk kell a légszennyezés tartós mérséklésére, fontos, hogy olyan magas szintet ne érhessen el, amely már rövid távon is komoly egészségkárosodással jár.

