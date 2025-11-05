Szentmártonkátai vonatbaleset: küzdenek a súlyos sérült életéért

Mint arról hírt adtunk, tragikus baleset történt kedden este, kilenc óra után Pest vármegyében. Az elsődleges hírek szerint a tilos jelzés ellenére hajtott egy autós a sínekre, a szentmártonkátai vonatbaleset öt emberéletet követelt – az autóban tartózkodó hatodik személy életéért küzdenek.

Szentmártonkátai vonatbaleset Fotó: MTI

500 méteren át tolta a mozdony a sínekre hajtott autót a szentmártonkátai vonatbalesetben

Ahogy arról a Bors beszámolt, intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán. A szemtanúk szerint a mozdony legalább 500 méteren keresztül tolta maga előtt az utasokkal teli autót.