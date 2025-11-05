RETRO RÁDIÓ

Szentmártonkátai vonatbaleset: küzdenek a súlyos sérült életéért

Öt ember vesztette életét a szörnyű balesetben. A szentmártonkátai vonatbalesetben érintett autó hatodik utasának életéért küzdenek.

Szerző: Metropol
Módosítva: 2025.11.05. 15:13
Módosítva: 2025.11.05. 15:13
vonatbaleset Szentmártonkáta halál

Mint arról hírt adtunk, tragikus baleset történt kedden este, kilenc óra után Pest vármegyében. Az elsődleges hírek szerint a tilos jelzés ellenére hajtott egy autós a sínekre, a szentmártonkátai vonatbaleset öt emberéletet követelt – az autóban tartózkodó hatodik személy életéért küzdenek.

Szentmártonkátai vonatbaleset
Szentmártonkátai vonatbaleset Fotó: MTI

500 méteren át tolta a  mozdony a sínekre hajtott autót a szentmártonkátai vonatbalesetben

Ahogy arról a Bors beszámolt, intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán. A szemtanúk szerint a mozdony legalább 500 méteren keresztül tolta maga előtt az utasokkal teli autót.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
