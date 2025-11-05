RETRO RÁDIÓ

Borzalmas vonattragédia Szentmártonkátán: öten haltak meg

A sofőr megszegte a KRESZ szabályait.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 06:29
baleset Szentmártonkáta vonat

Kedd este kilenc óta után vonat ütközött egy személygépkocsival Szentmártonkátán -tudta meg az MTI. Információik szerint az autóban utazó 6 ember közül 5-en életüket vesztették a balesetben.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Beluzsárné Belicza Andrea elmondta: "a helyszínelés és a műszaki mentés elkezdődött, szakértők bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit."

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset. A személyautóban hatan utaztak, a helyszínre kiérkező nagykátai hivatásos és tápiószecsői önkétes tűzoltók egy embert élve szabadítottak ki a járműből – tette hozzá.

A Mávinform szerint a fénysorompó jól működött. Mint írják: „Szentmártonkátán nem sokkal 21 óra után egy Budapestre tartó Tokaj InterCity (IC 568) a vasúti átjáróban egy gépjárművel ütközött. Az elsődleges információk szerint a baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor a gépkocsi vezetője a KRESZT megszegve, a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre.
A balesetben érintett vonat utasait pótlóbuszok szállítják tovább a fővárosba. A vonaton senki sem sérült, azonban a gépjárműben többen is életüket vesztették. A vasúttársaság részvétét fejezi ki az áldozatok hozzátartozói számára.”

Hozzátették: „5 halott és egy súlyos, életveszélyes sérült, akinek az életéért most is küzdenek a szakemberek", valamint „a balesetben vétlen mozdonyvezető kollegánkat pedig szolidaritásunkról biztosítjuk.”

