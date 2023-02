Joe Biden sötét oldala: Megkezdte munkáját a kongresszusi bizottság, kivizsgálják az elnöki család korrupciós ügyeit

Az amerikai képviselőház, a Kongresszus Felügyeleti és Elszámoltathatósági Bizottsága egy sokrétű és szerteágazó vizsgálatsorozatot indított az amerikai elnök korrupciógyanús ügyleteinek kivizsgálására. Ehhez a legfontosabb bizonyítékokat az elnök fiának egy korábban elhagyott számítógépén találták meg.

Az Elszámoltathatósági Bizottság elnöke, James Comer (balra) február 22-ig adott határidőt Joe Biden rokonainak a bizonyítékok beszolgáltatására. (Fotó: Getty/Alex Wong)

A testület többek közt vizsgálni fogja azokat a kétes eredetű és névtelen adományokat, melyeket a Biden család kapott Kínából és Ukrajnából a Biden Center for Diplomacy nevű agytrösztön keresztül. A bizonyítékok között szerepel egy nagy értékű Kínából kapott gyémánt is.

Emellett górcső alá veszik a Biden család olyan kétes ügyleteit, mint a nemrég festőművésznek(!) állt Hunter több százezer dollárért eladott festményeit is. Sokat szerint emögött egyértelműen pénzmosás áll.

Mindemellett a bizottság arra is szeretne választ kapni, hogy Joe Biden a befolyását felhasználva juttatta-e előnyös üzleti kapcsolatokhoz a fiát? A gyanú szerint ugyanis a regnáló elnök még az Obama-adminisztráció alelnökeként segített Hunternek bekerülnie az ukrán Burisma nevű gázipari órisácég igazgatótanácsába havi 50 ezer dolláros javadalmazásért, holott a fiának nem volt semmilyen cégvezetési tapasztalata az energiaszektorban. Erre az ellentmondásra akkor az ukrán hatóságoknak is felfigyeltek, ezért Joe Biden nyomást gyakorolt Kijevre, hogy rúgják ki azt a főügyészt, aki a korrupciós ügyeket vizsgálta.

A számítógépén talált dokumentumok szerint az elnök fia ezer szálon kötődött a kínai CEFC energiavállalathoz is. Tőlük több mint 1,5 millió dollárt és nagymértékű ajándékokat, köztük egy 3 karátos gyémántot is kapott, amiért látszólag "semmilyen legális szolgáltatást nem nyújtott cserébe".

Az amerikai elnök fia a vizsgálóbizottságot "Csodaországnak", a testület elnökét pedig a "szívek királynőjének" nevezte, aki az "ítélet előtt akarja megbüntetni" őt és a családját, majd az iratok átadását kategorikusan megtagadta. Ügyvédjén keresztül azt írta, hogy ő magánszemély, ezért a kért iratokat nem köteles beszolgáltatni.

A Biden család eközben jogi manőverekkel, ellentámadással próbálkozik. Ügyvédjük „peres anyagok visszatartására vonatkozó” felszólító leveleket küldött mindazoknak, akik szerinte részt vettek a Hunter Biden híres-hírhedt laptopján talált korrupciós bizonyítékok kiszivárogtatásában.

A levelet többek közt megkapta Donald Trump korábbi amerikai elnök, Rudy Giuliani volt New York-i polgármester, és Steve Bannon médiaszakember is. Hunter több százezer dollárért felbérelt sztárügyvédje, Abbe Lowell arra szólította fel a címzetteket, hogy a kiszivárogtatott tartalmakkal kapcsolatos bizonyítékokat őrizzék meg, azokat ugyanis bírósági úton fogják bekérni tőlük.

Az NBC News hírportál beszámolója szerint Hunter ezeknek a pereknek a megindításával próbálja a Biden család korrupciós ügyeinek feltárását célzó kongresszusi vizsgálatról elterelni a médiafigyelmet.

Joe Biden amerikai elnök és fia, Hunter Biden (Fotó: Kris Connor / Getty Images)

Mérnöki precizitással felépített jogi színjáték

Szakértők szerint mindez egy mérnöki precizitással felépített jogi színjáték. Hunter ügyvédje múlt héten ugyanis írt már írt hasonló tartalmú leveleket szövetségi- és államügyészeknek, illetve az Igazságügyi Minisztériumnak (Department of Justice - DOJ), hogy mihamarabb indítsanak vizsgálatokat azok ellen, akik részt vettek a korrupciós bizonyítékok nyilvánosságra hozatalában. Hunter ügyvédje olyan magas beosztású ügyészeket szólított fel nyomozásra, akik szoros kapcsolatban állnak a Biden családdal. Többek közt Kathy Jennings delaware-i főügyészt, akit Hunter néhai testvére, a 2015-ben elhunyt Beau Biden nevezett ki.

Megkapta továbbá a levelet Jennings közvetlen helyettese is, Alexander Mackler, aki korábban Joe Biden sajtótitkáraként, majd jogtanácsosaként is dolgozott. Macklerről azt érdemes tudni, hogy a Hunter laptopján megtalált levelekben többször is a "barátjának" és "testvérének" nevezte az elnök fiát.

Szintén a címzettek között szerepelt az Igazságügyi Minisztérium nemzetbiztonsági főhivatalnoka, Matthew Olsen, aki az Obama-Biden-kormányzatban több kényes pozíciót is betöltött. Többek között a Nemzetbiztonsági Ügynökség főtanácsadója és a Nemzeti Terrorelhárítási Központ igazgatója volt.

Jobboldali véleményformálók szerint az amerikai elnök családja már a hatalmi ágak szétválasztásának demokratikus alapelvét is lábbal tiporja azzal, hogy Hunter az apjával szövetséges ügyészektől vár segítséget.

A kongresszusi vizsgálóbizottság republikánus elnöke, James Comer azt nyilatkozta, hogy a nyomozás elsősorban az elnök törvénysértő üzleti ügyeit kívánja feltárni, de ha a családtagjai is gyanúba keverednek, őket is felelősségre vonják. Hunter Biden adóügyeit és külföldi üzleti tevékenységét már vizsgálja egy delaware-i szövetségi esküdtszék.