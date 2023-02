Indul az eljárás, az amerikai elnököt "befolyással való üzérkedéssel" vádolhatják meg

Az amerikai Képviselőház Felügyeleti és Elszámoltathatósági Bizottsága (Oversight and Accountability Committee) február 8-án, szerdán, közvetlenül Joe Biden kongresszusi évértékelő beszéde után indít eljárást a Biden család korrupciógyanús ügyeivel kapcsolatban - írja bennfentes forrásokra hivatkozva a Bloomberg. Az amerikai hírügynökség beszámolója szerint a republikánus többségű bizottság vizsgálatának középpontjában az elnök fiának, a drog- és pornóbotrányaival híressé vált Hunternek az elhagyott laptopja, valamint az azon talált kompromittáló tartalmak állnak majd. Úgy tudni, a demokrata államfőt "befolyással való üzérkedéssel" vádolhatják meg.

Joe Biden amerikai elnök és fia, Hunter Biden

James Comer republikánus képviselő, a Felügyeleti és Elszámoltathatósági Bizottság elnöke egy hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a tervezett vizsgálat elsősorban az elnök korrupció ügyeit kívánja feltárni, de ha a családtagjai is gyanúba keverednek, őket is felelősségre vonják. Mint fogalmazott, az eljárásban fontos szerepet fog játszani Hunter híres-hírhedt elhagyott számítógépe, amit az amerikai sajtóban gyakran csak "pokoli laptopnak" neveznek.

A Fox News hírcsatornának nyilatkozva Comer azt állította, hogy a Biden család rengeteg kétes eredetű, névtelen adományt kapott az elmúlt években Kínából és Ukrajnából a Biden Center for Diplomacy nevű agytrösztön keresztül, ami felveti a korrupció gyanúját. Emellett vizsgálni fogják a Biden család olyan kétes ügyleteit, mint a nemrég festőművésznek(!) állt Hunter több százezer dollárért eladott festményeit is. Sokat szerint pénzmosás állhat e mögött is.

A Biden család körül egy jól azonosítható korrupciós minta rajzolódik ki, és ez nagyon aggasztó. A nagyvállalatok pedig azon dolgoztak, hogy elrejtsék a gyanús üzleti ügyeiket, és a Joe Biden személyes érintettségéről szóló információkat

- tette hozzá a politikus, aki ezzel arra utalt, hogy a közösségi médiaórások - köztük a Twitter és Facebook - 2020 októberében letiltották a Hunter Biden laptopjáról kiszivárogott információkról szóló cikkeket. Ezzel kapcsolatban Comer megjegyezte, hogy egyelőre nem kívánja nyilvánosságra hozni, pontosan kiket idéznek be szenátusi meghallgatásra, de a Twitter korábbi vezetői biztosan köztük lesznek, akiket Elon Musk rúgott ki, miután felvásárolta a vállalatot.

A Daily Mail beszámolója szerint a szenátusi eljárást a Fehér Ház összeesküvés-elméletnek nevezte, és tagadta, hogy Biden tudott volna fia üzleti ügyiről. A Fehér Ház egyik kommunikációs munkatársa, Ian Samsot egyenesen úgy fogalmazott, hogy "a vizsgálat a Republikánus Párt vég nélküli siránkozása".

Jamie Raskin, Maryland állam demokrata képviselője szerint a vizsgálat "baltás munkának" ígérkezik. A szintén baloldali Jerold Nadler New York-i képviselő pedig azt mondta a CNN-nek: "ha a republikánusok ostobaságokat csinálnak, mi azonnal visszavágunk."

James Comer, a Felügyeleti és Elszámoltathatósági Bizottság elnöke (Facebook)

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, Hunter Biden elismerte, hogy a róla napvilágot látott „drogos szexvideókon és fotókon” tényleg ő szerepel, miután a jogi képviselője felszólította az édesapja közvetett irányítása alatt álló Igazságügyi Minisztériumot (Department of Justice - DOJ), hogy indítson vizsgálatot Donald Trump korábbi tanácsadói ellen. Hunter ügyvédjének szerdán írt levele szerint a korábbi elnök legszorosabb szövetségei, köztük Rudy Giuliani volt New York-i polgármester, valamint Steve Bannon médiaszakember, szövetségi törvényeket sértettek, amikor a sajtón keresztül kiszivárogtatták a Hunter elhagyott laptopján talált kompromittáló tartalmakat.

Az NBC News hírportál úgy fogalmazott, hogy az ügyvédi levél egy "elterelő jogi hadművelet", amivel Hunter megpróbálhatja más síkra terelni a Biden-család korrupciógyanús ügyeivel foglalkozó kongresszusi vizsgálóbizottság munkáját.