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Palvin Barbara elárulta, hogyan nyerte vissza az alakját a szülés után

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Alig hat héttel kislánya születése után már a kifutón vonult a magyar szupermodell, ami nem mindenkinek tetszett. Palvin Barbara most elárulta, hogyan élte meg a kritikákat, és mi segítette abban, hogy ilyen hamar visszatérjen a munkához.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.11.02. 11:22
modell kifutó Palvin Barbara

Alig hat héttel kislánya születése után tért vissza a kifutóra Palvin Barbara, aki szeptemberben adott életet első gyermekének, Sylvie-nek. A 33 éves modell döntése megosztotta az embereket, sokan ugyanis úgy vélték, túl korán állt ismét munkába.

Palvin Barbara hat héttel a szülés után visszatért a kifutóra.
Palvin Barbara reagált a szülés utáni visszatérését ért kritikákra.
Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Palvin Barbara megszólalt a kritikákról

A magyar modell egy Halloween-partin beszélt arról, hogyan fogadta a visszatérését ért megjegyzéseket.

Őszintén szólva fele-fele arányban érkeztek a reakciók. Voltak, akik örültek a visszatérésemnek, mások szerint inkább otthon kellett volna pihennem. Mindenki másképp éli meg a szülés utáni időszakot, nekem ez az utam

– fogalmazott.

Elmondása szerint a sokféle reakció megterhelő volt számára, de férje, Dylan Sprouse és családja végig támogatta. A friss édesanyáknak pedig egyetlen tanácsot adott: ne féljenek segítséget kérni.

A modell arról is beszélt, hogy szerencsésnek tartja magát, amiért a teste ilyen gyorsan regenerálódott. Terhessége alatt tudatosan étkezett, a szülés után pedig a szoptatás mellett könnyű testmozgással nyerte vissza az alakját.

Hagytam, hogy a testem magától regenerálódjon, és csak könnyű gyakorlatokat végeztem, semmi megerőltetőt

– mondta.

Palvin Barbara rózsaszín fehérneműben és látványos, szárnyakkal díszített öltözékben lépett kifutóra. Férje az első sorból szurkolt neki, miközben kislányukról is gondoskodott.

 

Forrás: Bethan Edwards, Barbara Palvin responds to criticism over walking in the Victoria's Secret Fashion Show just six weeks after giving birth, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16258013/Barbara-Palvin-responds-criticism-walking-Victorias-Secret-Fashion-just-six-weeks-giving-birth.html

 

 

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