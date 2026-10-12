Britney Spears fehérneműben üzent a szüleinek

Britney Spears ismét nyilvánosan beszélt arról, milyen mély nyomokat hagyott benne a közel 14 évig tartó, bíróság által elrendelt gondnokság. A 44 éves énekesnő egy csipkés fehérneműben és fekete bőrcsizmában készült videót tett közzé, amelyhez hosszú, indulatos üzenetet írt. Ebben elsősorban szüleit, Jamie és Lynne Spearst bírálta.

Britney Spears ismét a szüleit hibáztatta.

Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto

Britney Spears máig keserűséget érez

Az énekesnő felidézte, hogy éveken keresztül heti hét napot dolgozott, miközben még arra sem volt lehetősége, hogy repülőre üljön, és meglátogassa valamelyik barátját. Állítása szerint öt évvel ezelőtt fordult elő először, hogy a kezében tarthatott egy egydolláros bankjegyet.

Igen, keserű vagyok

– vallotta be Spears, aki szerint nemcsak a szabadságát korlátozták, hanem a kreativitását és az önálló gondolkodását is elnyomták.

Az énekesnőt különösen bántja, hogy sokan őrültnek nevezték, miközben úgy érzi, éppen azok vették el tőle az önállóságát, akiknek támogatniuk kellett volna.

Spears arról is beszélt, hogy az elmúlt hat évben rengeteget utazott egyedül. Elmondása szerint évente akár tizenötször is útra kelt, alkalmanként két hétre, és egy idő után már azon gondolkodott, egészséges-e ennyi időt magányosan tölteni.

Most azonban úgy döntött, nem kérdőjelezi meg tovább önmagát, hanem inkább a saját megérzéseire hallgat.

A családjával továbbra is feszült a kapcsolata

Britney Spears 2008 februárjában került bíróság által elrendelt gondnokság alá, amely végül 2021 novemberében ért véget. A rendszer keretében édesapja hosszú éveken keresztül jelentős befolyással rendelkezett lánya pénzügyei és magánélete felett.

Jamie Spears korábban azzal indokolta szerepét, hogy lánya jólétét szerette volna megvédeni, az énekesnő azonban visszaélésként élte meg a történteket.

A családi konfliktus azóta sem rendeződött. Britney Spears legújabb bejegyzése alapján továbbra is nehezen dolgozza fel azokat az éveket, amikor úgy érezte, mások döntöttek helyette.

Forrás: Sonia Horon, Britney Spears strips down to her lingerie and admits she's still 'bitter' over conservatorship as she lashes out at her parents, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16201421/Britney-Spears-lingerie-bitter-conservatorship.html