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Dráma az álomnyaraláson! Puskás-Dallos Peti tehetetlenül küzd a betegségével

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Ami mesés családi pihenésnek indult, az pillanatok alatt kész rémálommá változott a népszerű sztárpár számára. Puskás-Dallos Peti és imádott felesége, Bogi a kis Ábellel karöltve utaztak el a festői dél-olaszországi Tropeába, ám az énekes olyan súlyosan lebetegedett, hogy a szállodai szobából is alig bír kimozdulni.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.09. 15:40
nyaralás Dallos Bogi és Puskás Peti olaszországi nyaralás betegség

A rajongók millói irigykedve figyelték, amikor a Puskás-Dallos család becsomagolt, hogy végre maguk mögött hagyják a sűrű hétköznapokat, és feltöltődjenek a Földközi-tenger partján. Tropea fehér homokos strandjai, a sziklára épült lélegzetelállító városka és az olasz életérzés mindenkinek a bakancslistáján szerepel. Puskás-Dallos Petiék is hatalmas mosollyal az arcukon indultak útnak, és az első napokban még úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben van. Gyönyörű, napsütötte fotók árasztották el a közösségi oldalaikat, ám a háttérben már felsejlett a baj.

Puskás-Dallos Peti lebetegedett álomnyaralásuk alatt.
Puskás-Dallos Peti és felesége álmaik nyaralásán vesznek részt, de sajnos Peti nem tudja élvezni 
Fotó: Bánkúti Sándor

Puskás-Dallos Peti: „...pusztulat lerobbantam”

A legfrissebb bejelentkezés sokkolta a követőket. Peti egy sor lélegzetelállító, ám a helyzethez képest keserédes hangulatú nyaralós fotó mellett vallotta be: az álomutazás hirtelen túlélőtúrává változott számára. Úgy tűnik, a sors fintora, hogy miután Puskás Peti kisfia, Ábel szerencsésen kilábalt a gyengélkedésből, a családfő azonnal megkapta a stafétát. Peti kendőzetlen őszinteséggel öntötte ki a szívét az Instagram-oldalán:

Elkaptam az apabetegséget. Ábel már jól van. Én viszont pusztulat lerobbantam. Nem kapok levegőt, a repülő pedig egészen a fülemig tolta a nyavalyát, úgyhogy napok óta alig hallok valamit. Szerencsére látni még látok, ami ebben a helyzetben már szinte luxus, szerencse hogy a naplemente illat- és hangmentes, így csak elég rácsodálkoznom, milyen gyönyörű

– olvasható Puskás-Dallos Peti Instagram-oldalán. A leírásból kiderül, hogy a repülőút légnyomásváltozása csak hab volt a tortán: Peti arcürege teljesen bedurrant, a hallása elment, és minden egyes lélegzetvételért meg kell küzdenie. Miközben felesége és kisfia a tengerparti levegőt élveznék, az énekes szó szerint az életéért küzd a fülledt olasz hőségben. Ennek ellenére próbálja a jó oldalát nézni, és a látványba kapaszkodik, ha már a hangokat és az isteni olasz ételek illatát teljesen kiiktatta a betegség.

 

A zenész posztja végén még egy vicces, de aggódó figyelmeztetést is elhelyezett a kint tartózkodó magyaroknak, és persze a családjának is.

Szóval, ha valaki Tropea környékén lát egy furcsán pislogó, félig süket, levegőért küzdő magyar turistát, ne aggódjon: csak én vagyok, ahogy éppen teljesítem az éves apaimmunrendszer-tesztet. Ui.: remélem, Adri és Bálint nem kaptátok el tőlem!

A kommentelők azonnal elárasztották jókívánságokkal. Mindenki abban reménykedik, hogy a helyi gyógyszerek és a tengeri sós levegő gyorsan megteszik a hatásukat, és Peti még azelőtt lábra áll, hogy véget érne az olasz kaland. Úgy néz ki, ezt a nyaralást a Puskás-Dallos család sosem fogja elfelejteni!

 

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