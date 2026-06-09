„Nincs szükségem a kib*szott pénzedre” – Ozzy Osbourne özvegye kiborult

Sharon Osbourne nem hagyta szó nélkül azokat az állításokra, miszerint csak pénzt akar kaszálni azzal, hogy mesterséges intelligenciával működtetett hologramot készít néhai rocklegenda férjéből, Ozzy Osbourne-nól.

Ozzy Osbourne özvegye kiborult – Fotó: Scott Dudelson / Getty Images

Ozzy Osbourne özvegye kiborult

A Black Sabbath frontemberének tavaly júliusi, 76 éves korában bekövetkezett halálát követően özvegye elárulta, hogy a család megállapodást kötött a Hyperreal And Proto Hologram mesterséges intelligencia alapú avatarkészítő céggel, amely élethű 3D-s hologramokra specializálódott. A múlt hónapban elárulták, hogy a rajongók már idén nyáron találkozhatnak Ozzy mesterséges intelligencia alapú képmásával az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. A 2026-os Licensing Expo kiállításon pedig azt mondták: „A dolgok, amiket ezzel kezdhetünk, végtelenek.”

A 73 éves Sharon és 40 éves fia, Jack most a kritikák kereszttüzébe kerültek, de ezt nem hagyták szó nélkül. A The Osbournes podcastjukban Sharon ragaszkodott ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia az unokáiknak lesz.

„Olvastam néhány megjegyzést, és úgy voltam vele, hogy a francba. Hagyjatok már békén. A helyzet az, hogy ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy amikor voltak propellerek, aztán voltak sugárhajtású repülőgépek, akkor: Ó, hát pénzhajhászás! Miért utazol sugárhajtású géppel, amikor van propeller? Mit csinálsz?” – magyarázta az özvegy, majd hozzátette, hogy a technológia fejlődik.

Sajnálom ezeket az embereket. Nem kérlek, hogy gyere. Nem akarom a kib*szott pénzedet. Nincs szükségem a kib*szott pénzedre. Tökéletesen megvagyok nélküle.

Sharon elárulta, hogy a legtöbben nem ismerik a férjét, ezért gondolják azt, hogy csak a pénz miatt csinálja mindezt.

A férjem újra és újra azt kérdezte tőlem: Miután elmegyek, szerinted meddig fognak rám emlékezni? Meddig gondolod? És én azt mondtam: Egyszerűen nem tudom, mert valószínűleg veled megyek. Szóval ne kérdezd

– magyarázta, majd hozzátette: „Ez valami, ami a családunkon keresztül fog öröklődni, és az unokáinknak szól.”

Jack kiemelte, hogy amit csinálnak, nem egy ChatGPT-re bízott feladat.

Annyi mindent szeretnék megmagyarázni ezzel kapcsolatban, mert amit csinálunk... az nem egy ChatGPT apa arcával. Ez egy zárt mesterséges intelligencia... Tehát nem csatlakozik az internethez. Egy adatbázist építünk. És amit nem győzök hangsúlyozni, az az, hogy ez csak olyan információ, amit vagy apám mondott, vagy pontos történet, vagy pontosan leírt...

– idézte szavait a Daily Mail.