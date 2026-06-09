RETRO RÁDIÓ

Kiderült a baba neme, repes az örömtől az Exatlon párosa

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Kővári Viktor és Halász Vivien babaváró buliján végre kiderült a baba neme.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.09. 13:05
Módosítva: 2026.06.09. 13:08
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Örömhírt osztott meg követőivel az Exatlon Hungaryből megismert sztárpár. Kővári Viktor és Halász Vivien bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják, most pedig az is kiderült, hogy kisfiuk születik – szúrta ki a Bors.

Az Exatlonos Kővári Viktor és Halász Vivi
Az exatlonos Kővári Viktor és Halász Vivi – Fotó: Gabor Zoltan / Bors

A pár májusban árulta el, hogy babát várnak, a hétvégén pedig megtartották a babaváró bulit is. Kővári Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy az eseményen végre fény derült a baba nemére.

„Hétvégén megtartottuk a babaváró bulit, ahol végre kiderült, hogy hamarosan egy kisfiúval bővül a családunk!” – írta bejegyzésében.

Kővári Viktor és Halász Vivien az Exatlon Hungary 2021-es évadában ismerték meg egymást. Kapcsolatuk a műsor után bontakozott ki, majd 2025 júliusában összeházasodtak. Most pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkeztek, hiszen hamarosan megszületik első közös gyermekük.
 


 

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