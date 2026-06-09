Kiderült a baba neme, repes az örömtől az Exatlon párosa

Örömhírt osztott meg követőivel az Exatlon Hungaryből megismert sztárpár. Kővári Viktor és Halász Vivien bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják, most pedig az is kiderült, hogy kisfiuk születik – szúrta ki a Bors.

Az exatlonos Kővári Viktor és Halász Vivi – Fotó: Gabor Zoltan / Bors

A pár májusban árulta el, hogy babát várnak, a hétvégén pedig megtartották a babaváró bulit is. Kővári Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy az eseményen végre fény derült a baba nemére.

„Hétvégén megtartottuk a babaváró bulit, ahol végre kiderült, hogy hamarosan egy kisfiúval bővül a családunk!” – írta bejegyzésében.

Kővári Viktor és Halász Vivien az Exatlon Hungary 2021-es évadában ismerték meg egymást. Kapcsolatuk a műsor után bontakozott ki, majd 2025 júliusában összeházasodtak. Most pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkeztek, hiszen hamarosan megszületik első közös gyermekük.





