Elképesztő átalakulás! Szabó Franciska előtte-utána fotóval mutatta meg fogyását

Az Exatlon szexi sztárja az elmúlt hónapokban eldöntötte, hogy le akar fogyni. A súlyvesztést nemcsak önmaga kedvéért tűzte ki Szabó Franciska, hanem azért, mert hamarosan két különböző sportágban is a legjobb formájára lesz szüksége. A végeredmény önmagáért beszél, elképesztő fotót mutatott az átalakulásáról.

Szabó Franciska exatlonos küldetése során nyolc kilót hízott, most rá sem lehet ismerni Fotó: TV2

Mindig feláll a padlóról Szabó Franciska

Az Exatlon harmadik évada a dzsúdós számára hatalmas kihívás volt. Szabó Franciska végül sérülés miatt esett ki, de fantasztikus élményekkel és nyolc kiló súlytöbblettel érkezett haza Budapestre. Csakhogy nem találta a helyét itthon, ezért Amerikába menekült. Ott megvalósította álmát, domina pankrátorként futott be, ám a magánélete nem éppen úgy alakult, ahogy azt szerette volna.

Egymás után derültek ki dolgok róla, azt sem tudom, hol kezdjem! De összefoglalva, az új helyen elég hamar rájöttem, hogy egy szociopata drogossal élek! Addig szépen eljátszotta a hősszerelmest, de ott már az is kiderült, hogy nekem anyagilag is nagyon sokba kerül ez a kapcsolat… Onnantól már éreztem, hogy arra megy az egész, hogy lehúzzon, az egész költözést, a háromhavi kauciót a házra, mindent egyedül fizettem, jelenleg 30 ezer dollár mínuszban vagyok! Amit a befektetett kőkemény munkával megkerestem, el is ment!

– nyilatkozta akkor szakításáról Szabó Franciska.

Ám, ahogy az lenni szokott, az Exatlon bombázója újra felállt a padlóról, és egy újabb sportágban is sikert ért el. Az úgynevezett Power Slap pofonversenyben is győzni tudott.

Szabó Franciska Sheena Bathory néven osztja a pofonokat Fotó: Szabó Franciska Instagram

Újabb megmérettetésre készül

Szabó Franciska domina, aki megszabadult kiszakadt mellimplantátumától, az elmúlt hónapokat azzal töltötte, hogy csupa izom testét leszálkásítsa. Hamarosan Manchesterben, a ringben méretteti meg magát bokszban, júliusban pedig újabb Power Slap-verseny vár rá. Az Exatlon sztárja mostanra elérte élete formáját, 9 kilóval lett kevesebb.



