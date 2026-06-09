Halálra késelték a 35 éves énekes-dalszerzőt – ez volt az egyik legnagyobb slágere

35 éves korában meghalt a legendás DJ-vel, Tiëstóval is együtt dolgozó Talay Riley brit énekes-dalszerző, akit Londonban halálra késelték. A zenészt, aki Mark Orabiyi néven látta meg a napvilágot, egy dél-londoni ingatlan kertjében találták meg – szúrt sérülésekkel.

A halálra késelték a dalszerző-énekes férfit, halála hatalmas veszteség a zeneipar számára

Fotó: Freepik.com/Képünk illusztráció

Halálra késelték a híres zenészt, sztárok is gyászolják barátjukat

A londoni rendőrséget péntek reggel, nem sokkal 9 óra után riasztották: leszúrtak egy férfit egy Rayleigh Road-i címen. A kiérkező mentők és rendőrök már nem tudtak segíteni az áldozaton, akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak.

A nyomozás során a rendőrség három embert vett őrizetbe gyilkosság gyanújával. Egy 27 éves férfit később óvadék ellenében szabadlábra helyeztek a további vizsgálatok idejére, míg egy 24 éves férfit és egy 25 éves nőt a kihallgatásukat követően vádemelés nélkül elengedtek.

Riley halálhíre megrázta a brit zenei életet, számos ismert előadó és közszereplő emlékezett meg róla a közösségi médiában. Stormzy rövid üzenetben búcsúzott: „Sajnálom, tesó.”

Craig David, aki Talay Riley-val dolgozott együtt a The Time Is Now című albumán, részvétét fejezte ki a családnak: „Sok szeretetet küldök neked és a családodnak. Gyönyörű energiáját továbbra is érezni fogjuk a túlvilágról is” – írta az énekes.

Rochelle Humes műsorvezető és énekesnő szintén megható sorokkal emlékezett rá. „Nyugodj békében! Mindig emlékezni fogok arra, milyen kedves volt mindenkivel, és arra a barátságos mosolyára” – fogalmazott.

Talay Riley előadóként és dalszerzőként is jelentős karriert épített. Havi több tízezer hallgató követte a Spotifyon, pályafutása során pedig olyan világsztárokkal turnézott, mint Skepta, Usher és Trey Songz.

Dalszerzőként számos ismert előadóval dolgzott együtt. Többek között Tinie Tempah, Jessie J, Ellie Goulding, Britney Spears, Khalid és Craig David számára is írt dalokat – írja a brit Metro.

Egyik legsimertebb produkciója a Tiësto és KSHMR kollaborációjából született Harder, melynek klipjét milliók látták a YouTube-on:



