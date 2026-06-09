Vádat emeltek Gálvölgyi János ügyében: négy ember felelhet

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt vádat emelt két mentésirányító, egy betegszállítás-felvevő és egy mentésvezető ellen, pénzbüntetést és foglakozástól eltiltást indítványozva – közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel. Az Országos Mentőszolgálat még 2023 májusában indított vizsgálatot a Gálvölgyi János rosszullétét követő segélyhívás kezelése miatt.

Gálvölgyi János. Fotó: Kunos Attila / Mediaworks-archívum

Az ügyészség ismertetése szerint 2023. május 10-én a színművész lánya hívta a mentőket, mert édesapja légzési nehézségekkel és további panaszokkal küzdött budapesti otthonában. A bejelentést egy vidéki szolgálati helyen dolgozó mentésirányító fogadta, aki a telefonban a beteg feleségével is egyeztetett.

A beszélgetés végén ugyan azt közölte, hogy mentőegységet küldenek a helyszínre, a riasztás azonban elmaradt. A vád szerint az esetet nem a szükséges sürgősségi besorolás szerint kezelték. A mentésirányító később konzultált egy fővárosi betegfelvevő munkatárssal is, ám az ügyészség szerint ő sem tett megfelelő lépéseket.

A közlemény arra is kitér, hogy egy harmadik érintett munkatárs a rendszerben látta az eset adatait, mégsem intézkedett mentő küldéséről. Az ügyészség szerint így végül senki sem gondoskodott arról, hogy a bejelentés nyomán időben elinduljon a segítség.

Mivel háromnegyed óra múlva sem érkezett mentő, a sértett másik lánya is felhívta a segélyhívót, ahol egy másik vidéki mentésirányítót kapcsoltak, ő az ügy negyedik vádlottja.

Ez a férfi a hívót arról tájékoztatta, hogy az adott címre még nem indítottak mentőegységet, majd a továbbiakban a beteg állapota felől érdeklődött. A hívó ekkor már nem adott további tájékoztatást, ezért a mentésirányító elköszönt és bontotta a vonalat

– írták.

Az ügyészség szerint a mentőhívás kezelése során a vádlottak több ponton is elmulasztották a tőlük elvárható intézkedéseket, és nem a szakmai előírásoknak, valamint a mentési protokollnak megfelelően jártak el. Egyik érintett sem gondoskodott arról, hogy mentő induljon a segítségre szoruló férfihoz, holott az állapot súlyosságát fel kellett volna ismerniük. Az ügyészség álláspontja szerint a mulasztások következtében az életveszélyes helyzetben lévő beteg időben történő, szakszerű mentőellátása teljes egészében elmaradt.