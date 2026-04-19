Félmeztelen fotó: óriási hírt jelentett be Jennifer Aniston exe

Jennifer Aniston exe, Justin Theroux és felesége, Nicole Brydon Bloom egy kedves Instagram-bejegyzésben jelentette be a nagy hírt: gyermekük született.

Nagy hírt jelentett be Jennifer Aniston exe, Justin Theroux (Fotó: getty images / Hot! magazin)

Apa lett Jennifer Aniston exe, Justin Theroux

Az 54 éves színész (akit olyan filmekből ismerhetünk, mint a 2006-os Miami Vice, A lány a vonaton vagy a Beetlejuice Beetlejuice) és 32 éves felesége újszülött fiukról posztolt egy fényképet. A fekete-fehér képen gyermekük Justin mellkasán fekszik. A kép aláírásában közösen azt írták: „Megérkezett.” Ezt pedig egy békegalamb emoji követte.

Justin Theroux tavaly szerény esküvőt tartott Nicole-lal, aki többek között az HBO Paradise című sorozatában Jane ügynök szerepével vált híressé. A pár Mexikóban, Tulum egyik strandján kötött házasságot, és kilenc hónappal később bejelentették, hogy első közös gyermeküket várják. Akkoriban a baba nemét szigorúan titokban tartották.

Jennifer Anistonnak és Justin Theroux-nak soha nem született közös gyermeke

Jennifer Aniston és Justin Theroux 2018-ban, három év házasság után vált el. Tavaly a Jóbarátok című sorozat sztárja elárulta, miért nem fontolta meg az örökbefogadást. Egy interjúban azt állította, azért döntött így, mert kétségbeesetten szerette volna, ha a saját DNS-e lenne egy kis emberben.

A színésznő elárulta azt is, hogy számos IVF-kezelésen esett át, de sajnos sikertelenül. Az Armchair Expert podcastban elhangzott beszélgetés során így fogalmazott:

„Az emberek azt mondják: »Örökbe fogadhatnál!«, de nem akarok örökbe fogadni. Azt akarom, hogy a saját DNS-em legyen egy kis emberben. Ez az egyetlen módja, önző vagy sem, bármi is legyen az, én ezt akartam.”

A humoráról és komikus időzítéseiről híres színésznő már 2022-ben, az Allure magazinnak adott interjújában is beszámolt a nehézségeiről:

„Próbáltam teherbe esni. Nagyon nehéz volt. IVF-kezelésen vettem részt, kínai teákat ittam, mindent megpróbáltam. Mindent bevetettem. Bármit megadtam volna, ha valaki azt mondja nekem: »Fagyaszd le a petesejtjeidet. Tegyél magadnak egy szívességet!« Egyszerűen nem gondolsz rá. Így hát itt vagyok ma. Ez a hajó már elment. De egy cseppet sem bántam meg” – idézte Jennifer Aniston szavait a Mirror.