Bangó Margit családja kórházba rohant, érkezik az ükunoka!

Örömünnep Bangó Margit családjában! A cigányzene koronázatlan királynőjének dédunokája, kis Tina reggel bement a kórházba: kedden megszületik a kisfia – azaz Bangó Margit ükunokája! A leendő nagyszülők, Jellinek Emilio és Tina a kórházból üzentek a Borson keresztül.

Bangó Margit imádott dédunokája, kis Tina hamarosan életet ad első gyermekének: a cigányzene ikonikus alakja így üknagymamává válik (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

„Ma van a nagy nap!” – hamarosan megszületik Bangó Margit ükunokája

Novemberben Gáspár Tina és Dani Norbert az esküvőjén jelentette be a fantasztikus hírt: első gyermeküket várják! Azóta az is kiderült, kisfiú lesz, és zenész édesapja után Norbertnek nevezik el. A hamarosan nagyszülővé váló Tina és Emilio április 21-én reggel a kórházból jelentkezett be a Borsnak, izgatott örömmel helyzetjelentést adtak.

„Szép jó reggelt mindenkinek, ma van a nagy nap!” – jelentette be Emilio.

Szülünk, te jó isten, el sem hiszem!

– vette át a szót Jellinek Tina. „Nagyon izgatottak vagyunk! Másfél-két óra alvás után reggel megérkezünk a kórházba. Most zajlanak a vizsgálatok… Nem tudjuk még a pontos időpontot, mikor kerül a császárra a sor” – mesélte a büszke anyuka.

„Mama, még mi sem tudunk semmit!”

Tina felkészült az érzelmes pillanatokra, és több családtag is érkezik támogatni a leendő szülőket. És persze forródróton van a leendő üknagymamával, Bangó Margittal!

„Zsebkendővel bekészültem bőven. Várjuk a család többi tagja érkezését.”

Mamával telefonon tartjuk a kapcsolatot, mert ő otthon van. Perceként hívogat minket, mi pedig percenként mondjuk, hogy: mama, még mi sem tudunk semmit!

– mosolygott Bangó Margit unokája, Tina.

„De a mai nap folyamán már a kezünkben tarthatjuk a kisunokánkat! Az ember a gyerekéért százszor jobban izgul, mint bármi másért…” – érzékenyült még el Tina, majd Emilio zárásképp megnyugtatta:

„De nem kell izgulni: a Jóisten velünk van!”



