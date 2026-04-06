Bacskó Tünde: Megtanultam nemet mondani!

Bacskó Tünde az Újságírók Díjátadó Gáláján adott interjút, ahol a Bróker Marcsi-sorozat két kategóriában is versengett a legjobbaknak járó díjért.

Bacskó Tünde elárulta, nagyon közel áll hozzá Bróker Marcsi karaktere (Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László)

Bacskó Tünde Bróker Marcsi után is remekül érzi magát

Nem olyan régen még a pályaelhagyás gondolatát ízlelgette, legalábbis megfordult a fejében, hogy hátat fordít a színházi életnek, ma pedig az egyik legünnepeltebb hazai sorozatsztár. A színésznőt egy ország zárta a szívébe Bróker Marcsiként. Vajon mit köszönhet Tünde valójában a híres karakternek?

„Ez a negyedik jelölésem, de az igazság az, hogy soha ennyire nem izgultam” – árulta el a Hot! magazinnak a színésznő. „Amikor megtudtam, hogy ismét jelölték a sorozatot, engem pedig a legjobb színésznő kategóriában, egyszerre voltam feldobott, ugyanakkor azon gondolkodtam, hogyan kellene magamat tudatosan a földön tartani. Nem titok, volt idő, amikor elfáradtam ebben a nagy küzdelemben, amit ez a pálya kíván, így jókor jött a Bróker Marcsi.”

Tünde elárulta, hogy nagyon közel áll hozzá a karakter, mivel a szerep meghozta számára azt az életörömöt, amitől úgy érzi, hogy ismét lubickolhat a sikerben. Túl ezen, sok dolgot helyre is tett az életében.

„Nagyon komolyan betalált ez a szerep és maga a történet. Egy olyan nő története, akihez nagyon sok szálon lehetett kötődni. Ráadásul rengeteg mindent helyre tett a fejemben, így azt is, hogy megtanuljam: semmi és senki nem ér annyit, hogy piti és fölösleges konfliktusokra pazaroljam az időmet és szétmorzsolódjak feladatokban. Megtanultam nemet mondani pár olyan dologra, ami azelőtt szétforgácsolt! Mindent adtam magamból, mert azt hittem, hogy így könnyeben meg tudok majd felelni a magam és mások elvárásainak, mára viszont megtanultam, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz. Néha azt éreztem, hogy a hivatásom kötelez arra, hogy minden feladatra igent mondjak, de tévedtem. Most viszont nagyon jól érzem magam a bőrömben. Kifejezetten kereknek érzem magam körül a világot, és ez nagyon szilárd alapokat és nagyon komoly magabiztosságot ad.”