Vándor Éva megrázó vallomása az unokájáról: „Méhen belül megoperálták a magzatot”

Megrázó őszinteséggel beszélt családja egyik legnehezebb időszakáról Vándor Éva. A színésznő elárulta, hogy a második unokája érkezése nemcsak a felhőtlen boldogságról szólt, hanem félelemmel, bizonytalansággal és komoly lelki próbatételekkel járt.

Vándor Éva unokája műtétre szorult születése előtt, azóta már világra jött, és nagyon szépen fejlődik (Fotó: Archív)

Vándor Éva unokája méhen belüli műtéte

A színésznő szerint a család igyekezett tiszteletben tartani Olívia döntését, hogy megtartja a babát, még akkor is, amikor kiderült, hogy a magzat nyitott gerinccel fejlődik. Vándor Éva lánya várandóssága alatt rengeteg nehézséggel kellett szembenéznie, de mindvégig kitartott.

Nagyon kemény volt. A lányom, Olívia azt mondta, hogy mindenképp meg fogja szülni és mindent elkövet, hogy jó legyen a gyereknek. Az egyik nőgyógyásztól, aki megvizsgálta őt, megtudta, hogy van Angliában egy csapat, aki ezzel foglalkozik. Méhen belül összevarrják a kis magzatnak, ahol kell. Ez egy nagyon drága műtét lett volna, de talált egy másik csapatot Varsóban, ahova elutazott, és ott méhen belül megoperálták a picit. Ma már a lába miatt folyamatosan gyógytornára jár és foglalkoznak vele. Valószínűleg több év, mire úgy fog majd járni, vagy futni, mint a többi gyerek, de egyébként egy határtalanul boldog baba. Azt a fajta szeretetet, amit a lányomtól, tőlünk és a világtól kap, azt ontja magából

– mondta.

Vándor Éva nagymamaként az utolsó pillanatig kitartott az unokájáért, és rendkívül büszke rá a színésznő (Fotó: Vadnai Szabolcs)

A színésznő szerint a külföldi beavatkozás jelentette az egyetlen valódi esélyt arra, hogy a baba később teljesebb életet élhessen.

Példaértékű anyaság

Vándor Éva nem titkolta, mennyire felnéz a lányára, aki ebben a rendkívül nehéz helyzetben is helytállt.

Mélységesen csodálom a lányomat. Én annyit kapok, tanulok tőle. Konkrétan szinte elsüllyedek a szégyentől, hogy én nem voltam olyan, mint ő, ilyen elképesztően csodás anyuka

– mondta a Palikék Világa podcastben.

Úgy érzi, Olívia kitartása és szeretete példaértékű minden édesanya számára. A nehézségeket tovább súlyosbították a kívülről érkező bántó megjegyzések és ítélkezések is, amelyek lelkileg megviselték a fiatal édesanyát.

Többször megítélték, hogy hogy van felelőssége egy ilyen gyereket világra hozni. Olyanokat kapott, hogy zokogva jött haza, de mindig azon küzdött, hogy ezt az életet meg akarja menteni. Lehet, hogy az élete nem lesz annyira könnyű, mint a többi gyereké, de látom, hogy szikrázóan okos kisbaba, és egyszer majd utol fogja érni a társait

– mesélte Vándor Éva színésznő. A büszke nagymama szerint lánya minden támadás ellenére végig hitt abban, hogy gyermeke megérdemli az életet és a boldog jövőt.