Megolvad a szív! Pataky Attila a színpadon sírta el magát: „Köszönöm, Mackó”

Pataky Attila különleges kitüntetésben részesült: a Petőfi Zenei Díj – Életműdíjával jutalmazták több mint fél évszázada tartó munkásságát. Ha mindez nem hatotta volna meg eléggé, felesége tett róla, hogy szem ne maradjon szárazon.

A rocker külső érző szívet takar: Pataky Attila élete egyik legfontosabb pillanatában érzékenyült el (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attila felesége gyönyörű vallomást tett

A nagyszabású díjátadón a színpadon Attilát felesége, Orsi és fia, Gergő méltatta. Megható vallomások és könnyek lettek a rocker jutalmai...

„Büszke vagyok rád és köszönöm ezt a 17 évet. Ezt a csodát, amit megélhetek veled” – kezdte Orsi, majd így folytatta:

„Ez a mai nap olyan fontos mérföldkő az életedben, amit nagyon megérdemeltél!” – szögezte le, s ezen a ponton nemcsak Orsolya, de Pataky Attila is elsírta magát a meghatódottságtól.

„Köszönöm drágám” – vette át a szót az Edda Művek frontembere. „Ez olyan, mint amikor elértük az 50 évet a zenekarral. Ezt már senki sem veheti el tőlünk…”

„Igen, de ehhez kellett a kitartásod” – folytatta felesége.

A kitartás, ami téged nagyon jellemez. És az az erő, ami benned van, az a szenvedély, ami most is visz, és amire mai napig rácsodálkozok. 52 éves létemre néha még engem is lepipálsz a tempóval, amit otthon diktálsz

– nevetett, mire Pataky Attila meghatottan ennyit súgott:

„Szeretlek, Mackó…”

Pataky Attila és felesége, Orsi csaknem két évtizede él boldog párkapcsolatban (Fotó: Mediaworks)

„Pataky Attilával ennyi ideig a színpadon lenni – az nem rigófütty!”

Az i-re a pontot Pataky Attila fia tette fel, aki szintén egy színhez szóló vallomással méltatta az énekest: mint édesapát és mint utánozhatatlan rockzenészt.

„Köszönöm neked a mai napot. És köszönöm, hogy 15 éve együtt állhatunk a színpadon. Pataky Attilával ennyi ideig a színpadon lenni – az nem rigófütty! És végezetül köszönöm az előző ötven évet. Mert lassan betöltöm az ötvenet. Szóval a legfontosabb dolgot is neked köszönhetem: az életemet. Te vagy Magyarország legnagyobb rockénekese. Bárki bármit mond!” – tette még hozzá ellentmondás nem tűrő hangon Pataky Gergő.