Senki sem tudta, hol van: felesége rabolta el Pataky Attilát

„Ahogy hazajöttünk a nyaralásról, Erdélybe vettük az irányt, ahová a szervező hölgy elmondása szerint már nyolc hosszú éve vártak minket. Pontosabban azóta szerveződött a koncert, amit most tető alá hoztunk. Bánffyhunyad egy csodálatos város, csodálatos közönséggel, és igazán megtisztelő volt ott játszani. Szombaton célba vesszük Siófokot, ahol a Plázsra várunk mindenkit. Augusztusban pedig szó szerint cikkcakkban járjuk be az egész országot.”

Lesz olyan tíz napunk, amikor nyolc nagyszabású bulink lesz. Köztük egy 17-ei miskolci koncert, ami gyakorlatilag egy visszatérés lesz a gyökereimhez.

„Szóval, hála istennek, rengeteg a meló. Próbák, koncertek, marketing, és közben valahogy egyben is kell tartani magamat. Egyébként ebben is egész jó vagyok…” – nevetett Pataky Attila, aki ígéri, az Edda Gárdonyban bemutatott új dalát letolják Siófokon is, ahogy a nyár többi koncertjén is.