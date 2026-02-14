Hajdú Péter: „A kiszámíthatóságot, a biztos jövőt és a békét választom”

A Patrióta élőben jelentkezett a Várkárt Bazárból Orbán Viktor 27. évértékelő beszéde előtt. A helyszínen mások mellett Hajdú Péterrel is beszélt Bohár Dániel.

Hajdó Péter / Fotó: MW

Először Bohár Dániel az ominózus interjúra kérdezett rá, amikor Hajdú Péter vendége volt Alekosz.

„Sokan azt gondolják, hogy Alekoszt nem kell komolyan venni. Én meg azt gondolom, hogy igen, komolyan kell venni. Mert sokan próbálják elbagatellizálni, azokat az ijesztő mondatokat, hogy majd elveszik az autómat, a stúdiómat, meg hogy börtönbe kerülök. Aztán amikor megkérdezem, mi a vád, azt mondja: „majd kitaláljuk” vagy „majd kivizsgáljuk” – nem is tudom pontosan, hogy fogalmazott. De az a helyzet, hogy ez beleillik a Tisza narratívájába. Nézzétek meg, milyen erős és agresszív narratívával kampányolnak. Szóval azt gondolom, komolyan kell venni, amit mondott”

- mondta Hajdú Péter, aki ezután arra is választ adott, miért ment el a Várkertbazárba, számára, mi a jelentősége annak, hogy ott van Orbán Viktor évértékelő beszélgetésén:

Azt gondolom, hogy az elmúlt tizenhat év legfontosabb választásához érkeztünk. És én eldöntöttem, hogy a kiszámíthatóságot, a biztos jövőt és a békét választom – s nem azt a sötét korszakot, amit Alekosz bennfentesként vázolt. Ha a jelenlétemmel akár egy kicsit is hozzá tudok ehhez járulni, akkor örömmel vagyok itt.



