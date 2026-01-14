„Nem szeretem, ha minden rólam szól” – Meglepő vallomás tett születésnapján Sipos Tomi

Ma ünnepli 52. születésnapját az Irigy Hónaljmirigy frontembere, aki a Metropolnak mesélt arról, mit jelent számára az évforduló. Sipos Tomi válaszaiból kiderült: nála a minőség és az elmélyülés sokkal fontosabb, mint a hangos ünneplés.

Sipos Tomi csendesen, szűk körben ünnepli a születésnapját (Fotó: Facebook)

Sipos Tomi visszafogott a szülinapján, inkább összegez

Sipos Tomi bevallotta, nem tartozik azok közé, akik minden évben nagy feneket kerítenek a szülinapjuknak, a születésnapi ajándékot pedig egyenesen zavarba ejtőnek gondolja. A kerek évszámok persze kivételt jelentenek, de alapvetően nem a hajnalig tartó mulatozás a lényeg. A családi vacsora belefér, a nagyobb ünnepekre viszont inkább saját tervezésű koncertekkel készül.

Nem nagyon szoktam ünnepelni, csak inkább ha valami kerek évforduló van. Nem szoktuk túlzásba vinni, persze a családi körben van egy kis vacsora. Saját tervezésű koncertekkel szoktam inkább készülni a kerek évszámokra is. Ilyenkor összegző koncerteket csinálok, miközben ez magamnak is élmény - és bízom benne, hogy másoknak. Inni, bulizni bármikor lehet, nem az teszi a szülinapot különlegessé.

Ezek számára igazi jutalomjátékok, ahol egyszerre adhat a közönségnek és élheti meg a pillanatot. Ráadásul sosem volt oda azért, ha minden róla szól.

„Nekem sokkal könnyebb adni, mint kapni. Soha nem szerettem, ha ilyenkor rólam szól minden, egy esküvőn is valahogy furcsa, mintha mindenki próbálna a kedvedben járni és alkalmazkodni.”

Az énekes hálás az életnek a nagyszerű családjáért és sikeres karrierért (Fotó: Facebook)

Sipos Tomi és az Irigy Hónaljmirigy neve összeforrtak

A számvetés azonban ilyenkor elkerülhetetlen. Nemrég tudatosult benne igazán, hogy közeleg az Irigy Hónaljmirigy 35 éves jubileuma, amire fiatalon még gondolni sem mert.

Ha a számvetést nézzük, nemsokára lesz az Irigy Hónaljmirigy 35 éves jubileumi koncertje. Őszintén nem gondoltam, hogy ez a pillanat, ez a szám el fog jönni. Minden ilyen helyzet jutalomjáték, a meg nem álmodott álmomon felül járok és ott is történnek dolgok. Százszorosan felülírta az élet azt, amit én terveztem. Elégedett vagyok, hiszen szuper családom van, ez a része is nagyon rendben van az életemnek. Kívánom, hogy ez mindig így legyen.

Elégedett, hiszen stabil háttér veszi körül: Sipos Tomi feleségével szuper családot épített, gyerekei pedig hatalmas örömet jelentenek számára. Sipos Tomi lánya most lép a kamaszkorba, amely kapcsán elmondta az énekes, hogy a lehetőségekhez mérten feleségével próbálnak előre felkészülni.

Ahogy telnek az évek, Tomi egyre inkább a minőség felé fordul. Szívesen utazik, igyekszik eljutni régóta vágyott helyekre, és tudatosan válogatja meg, mivel tölti az idejét. Nála ma már ez jelenti az igazi ünneplést – csendesebben, de sokkal tartalmasabban.