Lezárul egy korszak: távozik a Retró Rádiótól Lovász László

Februártól távozik Lovász László a Bochkor csapatából.

Lovász László a Bochkor műsorából a Dumaszínház kreatív igazgatói posztjára igazol át. „Január 30-val véget ér egy korszak a Bochkor Show életében. Lovász Laci új kihívások előtt áll, ezért úgy döntött, februártól nem vállalja a hajnalozást velünk.” - írták Facebook-bejegyzésükben.

Laci döntése váratlanul ért bennünket, de tiszteletben tartjuk és sok sikert kívánunk neki! Természetesen Laci széke nem marad sokáig üres, a fejleményeket a műsorban hallhatjátok majd... 

- zárták soraikat.

A Retro Rádió ma reggeli adásában hangzott el, hogy Lovász László a Dumaszínház kreatív igazgatói posztjára igazol át, azonban erről jelenleg nincs hivatalos tájékoztatás vagy bejelentés.

 

