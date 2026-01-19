Lezárul egy korszak: távozik a Retró Rádiótól Lovász László
Februártól távozik Lovász László a Bochkor csapatából.
Lovász László a Bochkor műsorából a Dumaszínház kreatív igazgatói posztjára igazol át. „Január 30-val véget ér egy korszak a Bochkor Show életében. Lovász Laci új kihívások előtt áll, ezért úgy döntött, februártól nem vállalja a hajnalozást velünk.” - írták Facebook-bejegyzésükben.
Laci döntése váratlanul ért bennünket, de tiszteletben tartjuk és sok sikert kívánunk neki! Természetesen Laci széke nem marad sokáig üres, a fejleményeket a műsorban hallhatjátok majd...
- zárták soraikat.
A Retro Rádió ma reggeli adásában hangzott el, hogy Lovász László a Dumaszínház kreatív igazgatói posztjára igazol át, azonban erről jelenleg nincs hivatalos tájékoztatás vagy bejelentés.
