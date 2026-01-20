Bockhor Gábornak elege lett: ezt üzente

Mint arról a Metropol beszámolt, a Bochkor hétfői adásában kiderült, hogy távozik a Retró Rádiótól Lovász László. Lovász László a Bochkor műsorából a Dumaszínház kreatív igazgatói posztjára igazol át. A humorista 5 évig volt Bochkor Gábor társa, aki februártól kénytelen lesz új partner után nézni. A hír a konkurens reggeli műsor, a Balázsék műsorvezetőit sem hagyta hidegen: Sebestyén Balázs ekkor úgy vélekedett, Laci egyszerűen megunta a "bokszzsák" szerepét, azaz, hogy műsorvezetőtársa rendszeresen rajta köszörülte a nyelvét. Ezt persze Bochkor Gábor sem hagyhatta szó nélkül.

Bochkor Gábor / Fotó: Dodó Ferenc

Kifakadt a találgatások miatt Bochkor Gábor

A találgatások miatt Bochkor Gábor kifakadt a reggeli rádiós műsorában. Sőt odáig jutott el, hogy felemlegette Vadon Jani távozását a Rádió 1-től.

Ez a legfontosabb gondolat és mondat! Hihetetlen, hogy emberek úgy gondolják, belelátnak bármibe is. Belelátnak a Laci fejébe. Belelátnak a mi fejünkbe. Belelátnak az életbe, ami bennünket körülvesz. Amitől működik egyébként egy cég, egy műsor, egy társaság. Ez hihetetlen! Még a felső emeletiek is vették tényleg a bátorságot, hogy kommentálják. Én például sok mindent hallottam Vadon Jani távozásáról, de azt hiszem, hogy ők nem örülnének, hogyha az publikus lenne

- mondta el a rádiós, hozzátéve, Lacié legalább publikus:

És akkor magyarázzák és empatikusak ezzel, azzal, amazzal. Azt gondolom, és ez a legnagyobb tévedés: ha valaki például válik, egy házaspár vagy egy pár, akkor te megmondod neki, hogy ki volt a hülye? Beleszólsz? Hát belelátsz? Távoliként. Ezért fura ez, hogy mindenről van vélemény, és ez nemcsak a Laci dolgával kapcsolatban, hanem mindennel kapcsolatban. Ezt a vélemény dolgot mindenki tartsa meg magának. Amúgy a Lacit már hiányolják, pedig még itt lesz a héten, és a jövő héten is. És hirtelen mindenki szereti azt, amit csinálsz

- zárta a mondandóját Bochkor Gábor.