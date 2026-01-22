Furcsa félelméről vallott az Ázsia Expressz sztárja: Pszichiátriára is került miatta

Az Ázsia Expresszben bizonyító fiatal lány, Balogh Szimóna sokkoló vallomást tett. Az ismert üzletember, Balogh Levente lánya korábban már beszélt az étkezési zavaráról, most viszont meglepő részletet hozott nyilvánosságra.

Balogh Szimóna anorexiás időszakáról vallott (Fotó: Szabolcs László)

Balogh Szimóna megrázó vallomása a finomságokról

Balogh Szimóna az Ázsia Expresszben, Gelencsér Tímea oldalán küzdve hívta fel magára a figyelmet. A fiatal nő időközben megszerezte a harmadik diplomáját: pszichológus lett.

„17 évesen étkezési zavarral küzdöttem. Nem voltam elégedett az alakommal, ezért drasztikus fogyókúrába kezdtem: anorexiával küzdöttem. Mindennek persze lelki vonzatai is voltak. Pszichológushoz kellett járnom, négy hónapot pedig gyermekpszichiátrián töltöttem. Nagyon inspiráló szakemberekkel találkoztam, és már ekkor elkezdett motoszkálni bennem a gondolat, hogy talán azzal kéne foglalkoznom, hogy hozzám hasonló helyzetbe került tiniken segítsek. Eleinte azonban azt gondoltam, hogy nem lennék elég erős hozzá. Ezért először politológiát kezdtem tanulni, de rájöttem, hogy az nem igazán érdekel. Ráébredtem, hogy mégis lehet, hogy a pszichológia az én utam, hiszen mi lenne annál hitelesebb, hogy én felgyógyultam az anorexiából, ami olykor halálos kimenetelű. Megküzdöttem ezzel: az anorexia mellé később bulimiás epizódok is társultak. Hosszú évek alatt sikerült csak kijönnöm belőle” – fejtette ki korábban az étkezési zavaráról Borsnak Balogh Szinóma.

Balogh Szimóna Ázsia Expresszben vagány csajként mutatkozott be, korábban pedig nagy harcokat vívott saját magával (Fotó: TV2)

Most pedig újabb fájó részletet mesélt el Balogh Levente lánya. Közösségi oldalán arról kérdezték: melyik ételtől „félt” a legjobban akkoriban?

„Amikor még komolyan küzdöttem az evészavarommal, a magas szénhidráttartalmú ételektől… Fánk, pizza, tészta… és mindeközben ezeket kívántam a legjobban!” – vallotta be a 30. születésnapját szerelmével ünneplő Szimóna. Egy másik követője pedig arról kérdezte, mit tegyen, ha nem tud leszokni a nassolásról?

„Szerintem csokit és chipset enni amúgy nem bűn. Néha szükségünk van rá. Viszont ha ez nagy mennyiségben van... Gondold át, mi az, amire a lelkednek szüksége van, és mit pótolsz ezzel a tevékenységgel? Hogy érzed magad? És hogyan tudnád elérni a boldogság, vagy önmagad vigasztalását a falási tevékenységek nélkül? Ne feledd, a valódi éhségnél bármi jól esne, fokozatosan jön. De a lelki éhség hirtelen, konkrét dologgal érkezik” – érkezett közösségi oldalán az azóta pszichológusként dolgozó nő, aki fiatalkori képeket is megosztott magáról a nehéz időszakból.