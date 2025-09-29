Balogh Levente lánya újra szerelmes: Ez a férfi rabolta el Szimi szívét

Balogh Levente lánya, Szimonetta, vagy ahogy többen ismerik, Balogh Szimi, a 30. születésnapját nemcsak kerek évfordulóként ünnepelte, hanem új érzelmi fejezet is kezdődött, ugyanis rátalált a szerelem. A fiatal pszichológus egy 27 éves teniszező, Varga-Tóth Olivér személyében találta meg azt az embert, aki mellett igazán boldognak érzi magát.

Balogh Levente lányának a párja kiváló teniszező hírében áll (Fotó: Instagram)

Ő rabolta el Balogh Levente lányának a szívét

Varga-Tóth Olivér a Budaörsi SC versenyzője, jobbkezes játékos, kétkezes fonákkal, és pályafutását a hazai és nemzetközi teniszkörökben is nyomon lehet követni. A fiatal pár kapcsolata bár még új, de a jelek szerint nagyon jól érzik magukat együtt. Szimi születésnapjára Olivér egy óriási virágcsokrot küldött, amit a lány az Instagramon viccesen így kommentált: „Innentől kezdve ez a szint" majd egy következő sztoriban azt írta: "My favourite person”. A bejegyzésből látszik, hogy a kapcsolat nemcsak komoly, hanem játékos és szeretetteljes is.

Balogh Szimi párja kitett magáért (Fotó: Instagram)

Három diplomája van már

Az elmúlt években Szimi főként a tanulmányaira és a szakmai önmegvalósításra koncentrált. Nemrég szerezte meg harmadik diplomáját pszichológiából, és tudatosan került mindenfajta reflektorfényt, mert mindig is az volt a célja, hogy saját erőből érjen el eredményeket, és másokat segítsen. Életútját személyes élményei is formálták: tizenévesen anorexiával küzdött, és volt, hogy pszichiátriára került. Ezek a nehézségek korán megtanították neki, milyen fontos a belső erő, a kitartás és az önismeret.

Balogh Szimonetta Ázsia Expresszes kalandozása után a szülinapja is igencsak eseménydúsra sikerült (Fotó: Instagram)

Teljes a boldogság

Most azonban úgy tűnik, hogy a munka és a tanulás mellett a boldogságot a magánéletben is megtalálta. Az Instagram-poszt és a születésnap körüli pillanatok azt mutatják, hogy Szimi és Olivér kapcsolata éppen azokra az apró örömökre épül, amelyek a hétköznapokban is különlegessé teszik a közös életet.

Balogh Szimi példája azt mutatja, hogy a kemény munka és az önfejlesztés mellett a szerelem is megtalálhatja az embert, gyakran éppen akkor, amikor a legkevésbé számít rá. Szimi és Olivér párosa minden bizonnyal izgalmas új fejezetet nyitott életében, amelyet a barátok, a család és a rajongók is örömmel követhetnek.