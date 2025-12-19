Húsvéti fotóval kíván boldog karácsonyt Katalin és Vilmos herceg

Végre elérkezett az a pillanat, amikor a karácsony közeledtével a királyi családok szebbnél szebb karácsonyi üdvözlőlapokkal örvendeztetik meg a rajongókat . Így tett a héten Katalin és Vilmos herceg is. A képet két nappal azután tették közzé, hogy Vilmos és Katalin más királyi családtagokkal együtt részt vett a király éves, karácsony előtti ebédjén kedden a Buckingham-palotában.

Katalin és Vilmos herceg a királyi rajongók nagy örömére közzétette Instagra-oldalán az idei karácsonyi üdvözlőlapját (Fotó: Anadolu via AFP)

Katalin és Vilmos herceg karácsonyi üdvözlőlapja az üde tavaszt idézi

A bensőséges családi fotót Josh Shinner fotóművész készítette idén húsvétkor, pontosabban áprilisban. Ám ez cseppet sem zavarja a rajongókat, a hercegi pár Instagram-oldalán közzétett poszt félmillió feletti lájkot kapott. Úgy tűnik, Josh Shinner fotósorozata uralja a hercegi pár idei évét, feltételezhetően abból való György herceg júliusi 12. születésnapi, valamint Lajos herceg áprilisi hetedik születésnapi portréja is. Sőt, az idei apák napján, júniusban még egy fotót is nyilvánosságra hoztak Vilmosról és három gyermekéről, amely szintén ugyanebből a fotósorozatból való.

A 2025-ös karácsonyi üdvözlőlapon Vilmos és Katalin mosolyogva ül a füvön, tavaszi nárciszok között gyermekeikkel. A hercegné egyik karját György köré fonja. Sarolta édesapja vállára hajtja a fejét, és a karjába kapaszkodik, míg a laza, felszabadult Lajos, Vilmos szülei előtt helyet foglalva látható.

Katalin hercegné a Westminster-apátságban vezette az adventi énekes istentiszteletet december 5-én, ahol 1600 vendég töltötte meg a padsorokat pontosan ott, ahol a hercegné és férje 2011-ben kimondta a boldogító igent.

A hagyományokhoz híven a walesi királyi család III. Károly király mellett jelenik meg karácsony napján a templomi istentiszteleten, amit egy közös séta követ. Ezután a királyi család tagjai találkoznak majd a jókívánságaikat kifejező emberekkel – írja a DailyMail.

Íme Katalin és Vilmos herceg 2025-ös karácsonyi üdvözlőlapja: