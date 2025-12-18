RETRO RÁDIÓ

Ez mindenkit váratlanul ért: felesége nélkül jelent meg nyilvánosan Harry herceg

A sussexi herceg régi hobbijának szentelte idejét a kiránduláson.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.18. 17:30
Harry herceg Meghan Markle kirándulás

A sussexi herceg váratlanul megjelent a St. Regis World Snow Polo Championship-en az amerikai Aspenben, Coloradoban december 17-én. Harry herceg szóvivője megerősítette, hogy a herceg barátját helyettesítette a pólótornán. Barátja, Nacho Figueras ellen versenyzett, miután együtt síeltek a hegyekben. 

alt=Harry herceg váratlanul megjelent a december 17- én megrendezett colorado-i pólótornán, amin egyik barátját helyettesítette
Harry herceg váratlanul megjelent a december 17- én megrendezett colorado-i pólótornán, amin egyik barátját helyettesítette / Fotó: AFP

Harry herceg felszabadultnak tűnt az eseményen

A fotókon jól látható, amint a 41 éves herceg lovon ülve, pólófelszerelésben játszik. Az Aspen Snow Polo Instagram-oldala szerint Harry az Aspen Valley csapatában versenyez. Eközben barátja, a korábbi profi pólójátékos Nacho Figueras a St. Regis csapatához csatlakozott, fiaival, Artemóval és Hilarióval együtt. 

Harry herceg a korábbi években számos jótékonysági mérkőzésen nyergelt fel, sőt, testvére, Vilmos herceg ellen is játszott, mielőtt 2020-ban visszalépett királyi szerepétől. Azonban nem ez volt az első alkalom, hogy Harry és Figueras Aspenben együtt léptek pólópályára, mivel tavaly Floridában lovagolt a Royal Salute Polo Challenge-en, ahol Meghan Markle is lelkesen támogatta férjét, továbbá a Netflix kamerái anyagot rögzítettek a Polo című dokumentumsorozatukhoz, amely 2024-ben jelent meg.

Harry herceg körülbelül négy órát töltött Nachóval a hegyekben. A páros egész nap síelt, és együtt ebédeltek az üdülő egyik éttermében. Harry boldognak tűnt, és több férfi barátja is csatlakozott hozzá a lejtőkön

- nyilatkozta egy forrás.

December 17-én a Hello! fotókat közölt Harry hercegről és Figuerasról, amint Aspenben síelnek. A lap értesülése szerint a 44 éves Meghan, valamint gyermekeik, a 6 éves Archie herceg és a 4 éves Lilibet hercegnő nem vettek részt a síkiránduláson, viszont a tervek szerint a család az ünnepeket otthon, a kaliforniai Montecitóban töltik - írja a People.

 

