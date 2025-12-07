RETRO RÁDIÓ

Gelencsér Timi elhagyta az országot, nem akárhol tűnt fel a műsorvezető

Mutatjuk, hova utazott a csinos műsorvezető.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.12.07. 11:30
utazás Prága Gelencsér Timi

Az utóbbi időben sok nehézség érte Gelencsér Timit, hiszen elromlott a kocsija, de ha mindez nem lett volna még elég, akkor a kutyája is megbetegedett.

Gelencsér Timi elhagyta az országot Fotó: Gáll Regina /  Metropol

Ám úgy néz ki, hogy ezek a problémák már mind a múlté, legalábbis a korábbi szépségkirálynő közösségi média posztja erről tanúskodik. Gelencsér Timi az Instagram-oldalán osztott meg egy fotósorozatot, amelyből kiderül, hogy elutazott, Prágába. Csehország fővárosában megnézte a Károly hidat, de még arra is futott az idejéből, hogy Sephora benézzen.

Prágai, te gyönyörűség. Városnézős napunk volt Prágában, ahol egy gyors körben megnéztük a Károly hidat (a hídon megdörzsöltem mindent, ami a hagyomány szerint szerencsét hoz) a Man Hangig Out szobrot, a Kafka fejet illetve az 1410 óta működő csillagászati órát! Na jó, egy Sephora kör is belefért a napba

- árulta el a bejegyzésében a csinos műsorvezető.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
