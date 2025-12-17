Perverz ajánlatokkal bombázzák a követői Géczi Beát: „Engem pórázra verhetsz”
Egy ártatlannak induló Insta-kérdezz felelek lett a nap legfelkapottabb témája. Géczi Bea követői olyan megjegyzésekkel lepték meg az influenszert, amelyek a pórázoktól a lábfétisig minden határt súroltak.
Géczi Bea neve nem először kerül a figyelem középpontjába: a korábbi botrányok, köztük a gyermekei apja, Mandula Ádám körüli viharok már edzették a nyilvánosságot. Most azonban nem egy újabb családi ügy, hanem a közösségi médiában elszabadult fantázia miatt beszél róla mindenki. A követők láthatóan nem fogták vissza magukat. Géczi Bea Instagram oldala egy pillanat alatt forró kommentfal lett. A kérdezz felelek során a hozzászólók merészebbnél merészebb üzenetekkel bombázták. Akadtak provokatív, flörtölős, sőt sokak szerint már zavarba ejtően intim kérdések is. A hangulat egyre fesztelenebb lett. Volt, aki kifejezetten a határokat feszegette. Bea pedig nem hagyta szó nélkül a történteket. Szokásához híven humorral és iróniával reagált. Nem törölte a kérdéseket, inkább visszaszólt. Ez pedig csak még jobban felspannolta a közönséget.
Géczi Bea és a pórázos ajánlat, ami mindent vitt
Az egyik követő hamar a lényegre tért, és komoly ajánlatot tett:
Ha esetleg majd az új klipedben valakit ismét pórázra akarsz verni, én szívesen vállalom!
A sokkoló felajánlás pillanatok alatt körbejárt a neten. Többen megdöbbentek, mások inkább nevetve figyelték az eseményeket. Géczi Bea reakciója azonban hozta a tőle megszokott laza stílust: mindössze ennyit válaszolt – „Merész vagy.”
A rövid felelet még inkább olaj volt a tűzre. A kommentelők azonnal tovább gondolták a helyzetet. A pórázos téma innentől megállíthatatlanná vált. A válasz után özönleni kezdtek az újabb üzenetek. Volt, aki bátorításnak vette Bea reakcióját. Mások szerint inkább finom elutasítás volt. Egy biztos: mindenki erről beszélt.
Kényeztetés és hosszú lábak
A pórázos beszólás után újabb kérdés érkezett, ezúttal Bea lábfejére fókuszálva. Ez a téma nem idegen a bulvárvilágban, de így még biztos nem lett felkapva, mint most:
Mi a véleményed a lábfejed kinézetéről? Szereted, ha masszázsolajjal kényeztetnek?
– szólt a felvetés. Ez a kérdés sokaknál már kiverte a biztosítékot. Többen túl intimnek érezték a témát. Viszont az influenszer itt sem maradt adós a frappáns válasszal, egyetlen mondattal zárta rövidre a helyzetet: „Na jó, P. Daddy.”
A csípős reakció egyszerre volt elhárító és humoros. Bea ezzel jelezte, hogy érti az utalást, de nem kíván belemenni. A válasz gyorsan mémmé vált. Volt, aki jót nevetett Bea humorán. Mások szerint ideje lenne szigorúbb határokat húzni, így anyukaként a közösségi médiában. Az viszont biztos, hogy a reakció betalált.
Meddig mennek el a követők?
Az eset újra felveti a kérdést: hol húzódik a határ a rajongás és a túlzott tolakodás között? Az Insta-kérdezz felelek műfaja láthatóan sokaknál feloldja a gátlásokat. A névtelenség bátorságot ad. Néha túl sokat is. Géczi Bea láthatóan rutinosan kezeli a provokatív helyzeteket. A múltban is számos kritikát és botrányt kellett már megélnie. Nem jön zavarba könnyen. Inkább irányítja a narratívát. A mostani Insta Q&A jól mutatja, mennyire elszabadulhatnak az indulatok. Egy egyszerű kérdezz felelek pillanatok alatt szenzációvá válhat. Főleg, ha egy olyan karakter áll a középpontban, mint Bea. Ő pontosan tudja, mikor mit mondjon.
Egy biztos: Géczi Bea neve ismét hatalmas téma lett. A közösségi média újra bebizonyította, hogy nála sosem unalmas az élet. Akár pórázokról, akár a lábakról van szó, Bea mindig beszédtéma marad. És ezt pontosan tudja is.
