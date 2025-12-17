Perverz ajánlatokkal bombázzák a követői Géczi Beát: „Engem pórázra verhetsz”

Géczi Bea neve nem először kerül a figyelem középpontjába: a korábbi botrányok, köztük a gyermekei apja, Mandula Ádám körüli viharok már edzették a nyilvánosságot. Most azonban nem egy újabb családi ügy, hanem a közösségi médiában elszabadult fantázia miatt beszél róla mindenki. A követők láthatóan nem fogták vissza magukat. Géczi Bea Instagram oldala egy pillanat alatt forró kommentfal lett. A kérdezz felelek során a hozzászólók merészebbnél merészebb üzenetekkel bombázták. Akadtak provokatív, flörtölős, sőt sokak szerint már zavarba ejtően intim kérdések is. A hangulat egyre fesztelenebb lett. Volt, aki kifejezetten a határokat feszegette. Bea pedig nem hagyta szó nélkül a történteket. Szokásához híven humorral és iróniával reagált. Nem törölte a kérdéseket, inkább visszaszólt. Ez pedig csak még jobban felspannolta a közönséget.

Géczi Bea Mandula Ádám exe domina feladatot kapott (Fotó: Instagram/ Géczi Bea)

Géczi Bea és a pórázos ajánlat, ami mindent vitt

Az egyik követő hamar a lényegre tért, és komoly ajánlatot tett:

Ha esetleg majd az új klipedben valakit ismét pórázra akarsz verni, én szívesen vállalom!

A sokkoló felajánlás pillanatok alatt körbejárt a neten. Többen megdöbbentek, mások inkább nevetve figyelték az eseményeket. Géczi Bea reakciója azonban hozta a tőle megszokott laza stílust: mindössze ennyit válaszolt – „Merész vagy.”

A rövid felelet még inkább olaj volt a tűzre. A kommentelők azonnal tovább gondolták a helyzetet. A pórázos téma innentől megállíthatatlanná vált. A válasz után özönleni kezdtek az újabb üzenetek. Volt, aki bátorításnak vette Bea reakcióját. Mások szerint inkább finom elutasítás volt. Egy biztos: mindenki erről beszélt.

Kényeztetés és hosszú lábak

A pórázos beszólás után újabb kérdés érkezett, ezúttal Bea lábfejére fókuszálva. Ez a téma nem idegen a bulvárvilágban, de így még biztos nem lett felkapva, mint most:

Mi a véleményed a lábfejed kinézetéről? Szereted, ha masszázsolajjal kényeztetnek?

– szólt a felvetés. Ez a kérdés sokaknál már kiverte a biztosítékot. Többen túl intimnek érezték a témát. Viszont az influenszer itt sem maradt adós a frappáns válasszal, egyetlen mondattal zárta rövidre a helyzetet: „Na jó, P. Daddy.”