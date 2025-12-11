Gáspár Evelin elhagyta az országot: „Túl egoista meg magamista vagyok”
A 31 éves Instagramon jelentkezett be.
Elhagyta az országot Gáspár Evelin. A Gáspár-klán idősebbik gyermeke ugyanis Moszkvába utazott, amiről egy kis videót is készített követőinek. A 31 éves celeb több felvételt is összevágva mutatta meg útját! Bejelentkezett a repülőről, a szállodából és moszkvai útjáról, ahova rendkívül stílusosan, szőrme kabátban és sapkában érkezett meg.
Moszkva
- írta egyszerűen videós bejegyzése mellé Evelin, aki nemrég Hajdú Péter vendégeként arról beszélt, úgy érzi, az élete hosszú idő után újra sínen van, amit részben új szerelmének is köszönhet:
Ő egy csupaszív ember. A nehézségeken ő vitt át engem. Pont akkor találkoztunk, amikor szükségem volt egy olyan emberre, aki fogja a kezemet
Gáspár Evelin nem tervez azzal, hogy gyereke lesz
Ahhoz túl egoista meg magamista vagyok, hogy én ezt a testet, amibe már ennyi energiát, pénz meg munkát fektettem, feláldozzam. Ember tervez, Isten végez. Amit rám mértek fent, azt én megélem. Az a lényeg, hogy jól érezzem magam, egészséges legyek, és azok az emberek vegyenek körül, akiket szeretek, tisztelek, becsülök és jó hatással vagyunk egymásra.
