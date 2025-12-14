- Bohár Dániel leleplezte a Tisza párt valódi szándékát
Fásy Ádám nemet mond a háborúra: „Aki békét akar, az velünk tart”
A mohácsi Háborúellenes Gyűlés nem okozott csalódást a népszerű tévésnek sem. Fásy Ádám a Háborúellenes Gyűlésen számolt be a Borsnak a béke fontosságáról.
Fásy Ádám korábban a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen is részt vett, ahol elárulta, hogy a miniszterelnök jó úton jár a béke felé. A mulatós énekes az október 23-ai Békemeneten is jelen volt, ahol az első sorból tekinthette meg Orbán Viktor beszédét. Fásy Ádám most a béke fontosságáról mesélt a Bors újságírójának.
A Háborúellenes Gyűlésen a béke a legfontosabb
Aki békét akar, az velünk tart. Az a kijelölt út, amit a miniszterelnök úr meghatároz, nekünk kötelező azon az útvonalon tovább haladni. A béke, szeretet és család fogalma - így karácsony előtt főleg - nagyon fontos az embereknek. Ez a jó út
– mesélte a Mesterhármas legendás tagja. Az énekes refrektált a NATO főtitkár, Mark Rutte szavaira is, ami elég nagy port kavart a politikai világban. A holland politikus nem óvatoskodott a háborúval kapcsolatban.
Olyan mértékű lehet, mint az a háború, amelyet nagyszüleink és dédszüleink éltek át
– jelentette ki korábban a NATO főtitkára, aki azt is elmondta, hogy öt év múlva már háború lesz Oroszország és Európa között.
Fásy Ádám reagált a főtitkár nyilatkozatára
Bízom benne, hogy Donald Trump és Orbán Viktor azon lesznek, hogy öt év múlva nagyon alapos béke legyen Európában és a világban mindenhol. Nem gondolnám, hogy annyi idő múlva még abban a pozícióban lesz az az úr
– mondta a Borsnak a mulatós legenda. Mohácson mindenki a béke megtartásáért gyűlt össze, így minden megjelent határozottan elutasítja azon politikai hangokat, melyek a háború folytatását vagy tovább terjedését hirdetik. Nem csupán Fásy Ádám reagált Rutte szavaira, hanem a színpadon beszédet mondó vezetőink is, akik markáns véleményt fogalmaztak meg a főtitkárral és minden háború párti politikussal kapcsolatban.
Ebből következően Magyarország maga dönt arról, finanszíroz-e egy szomszédos országban zajló háborút. Maga akar dönteni arról, hogy a magyar családoktól, a magyar idősektől elvonja-e a pénzt. Ezért vagyunk ma itt, ezért megyünk mindenhova, minden magyarnak tudnia kell, aki még tud ép ésszel gondolkodni a közéletről, hogy a választások tétje a háborúba való belesodródás
– zárta beszédét Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
