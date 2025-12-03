Balogh Tamásné a gyomorszűkítés után nehezen viseli a diétát: „Egy jó kis rántott húst betolnék”

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja ősszel úgy döntött, életmódváltásba kezd, de sajnos nem járt sikerrel. Így végül a gyomorszűkítő műtétet választotta megoldásként, amin Paprika Dorina segítségével már túl is esett Törökországban. A beavatkozás után Balogh Tamásné fogyása szinte azonnal beindult, és mostanra több mint 10 kilótól szabadult meg, ami nem is csoda, hiszen szinte semmit sem ehetett, csak ihatott. És bár jelenleg pürés ételeket már fogyaszthat, mint kiderült, a karácsonyi fogásokat mégsem élvezheti majd. Most elárulta, hogy érez ezzel kapcsolatban.

Balogh Tamásné kora ellenére komoly egészségügyi problémákkal küzdött, így kénytelen volt kés alá feküdni (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné gyomorszűkítő műtétje óta egyre jobban érzi magát, és bár még jó néhány kilótól szeretne megszabadulni, de már most is szép eredményt tud felmutatni.

„Most 11 és fél kilónál tartok, és jól is érzem magam. Látszik és érződik is ez a súlyveszteség, mert sokkal energikusabb vagyok, és teljesen jó a közérzetem is. De még egy pár hét vagy egy hónap kell, hogy ténylegesen tudjak enni, viszont szerencsére minden rendben van” – mesélte Balogh Tamásné TikTok oldalán élő adásban.

Emellett az italok terén is oda kell figyelnem, mert itt halnék meg, ha szénsavasat innék. Aki ezt a műtétet megcsináltatja és nem tartja be a diétát az első időszakban, az az életével fizet érte, és ezt nagyon komolyan mondom

– tette hozzá a beavatkozás veszélyeivel kapcsolatban, amiket már korábban is hangsúlyozott.

Balogh Tamásné Eszter férje szerencsére nem marad éhen karácsonykor sem, felesége elkészíti neki az ünnepi fogásokat (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné férje miatt nem kell aggódni

Természetesen Balogh Tamás is mindenben támogatja Esztert, aki tesz róla, hogy férje azért semmiben ne szenvedjen hiányt. Nem lesz ez másként az ünnepek alatt sem, ugyanis a 30 éves biztosítási tanácsadó kénytelen lesz még akkor is visszafogni magát.

Természetesen azért a gourmet karácsony meglesz, szegény Tamás nem halhat éhen, én pedig majd óvatosan, kisebb adagokat eszek, például lazacot egy kis zöldségpürével. Bár egy jó kis rántott húst betolnék én is, de azt leshetem. De persze megoldom, hogy így is tudjak finomakat enni, mert mindenre van egy jó kis receptem, bár nyilván kicsit más lesz. Viszont a legfontosabb az egészségem

– jelentette ki a Séfek Séfe 6. évadának versenyzője.