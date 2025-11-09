Zavaros Eszter: „Úgy éreztem, kimaradok a reggelekből”

Júniusban csatlakozott a TV2 Mokka műsorvezetői csapatához, éveken át a Hír TV-nél dolgozott. Zavaros Eszternek nemcsak izgalmas kihívások érkeztek az életébe, hanem nagy változás is: végre nem kell mindennap fél ötkor kelnie, így több közös, nyugodt reggelt tölthet el kislányával, Lénával.

Zavaros Eszternek iskolás lett a lánya Fotó: TV2/Hot! magazin

Zavaros Eszterék meghitt pillanatai

„Amikor még a Hír TV-nél dolgoztam, és minden reggel fél ötkor keltem, csak akkor volt lehetőségem elvinni Lénát az óvodába, ha épp szabadságon voltam. Persze, nem kell már mindennap fél ötkor kelnem, de amikor Mokkázom, hetente legalább kétszer még ennél is korábban kelek” – kezdte nevetve a Hot!-nak Eszter.

„Imádom az új munkámat, mert nagyon vágytam arra, hogy a Mokka műsorvezetője lehessek, de azért is, mert a mostani beosztásom mellett végre sokkal jobban jelen tudok lenni Léna életében. Korábban mindig logisztikázni kellett, az édesanyám vagy egy bébiszitter segített. Ez nagyon rosszulesett, mert úgy éreztem, kimaradok a reggelekből, abból az időszakból, amikor a lányom igazán megnyílik. Most viszont egészen más; hetente két-három napom is van, amikor a reggeleket vele tölthetem. Ezek a közös ébredések, az ágyban beszélgetős tíz percek, amikor ő is mesél, én is mesélek, annyira meghitt pillanatok lettek. Ráadásul már kialakult egy nyugodt rutinunk: tudom, mikor kell kelni ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen. Az iskola első heteiben még minden reggel stresszes volt az elindulás, de tudatosan dolgoztam rajta, és most már békésen, mosolyogva indulnak a napjaink – ez elképesztően jó érzés.”

Zavaros Eszter: „Lénával tölthetem a reggeleket” Fotó: Hajas Orsolya/Hot! magazin

Az iskolakezdés új napirendet és több felelősséget hozott a mindennapjaiba.

Hatalmas változás ez nemcsak az ő életében, hanem az enyémben is

– mesélte az édesanya.

„Eddig minden egyszerű volt: nem volt gond, ha nem evett otthon, mert kapott reggelit, tízórait és uzsonnát az óvodában. Ez viszont most megszűnt, és teljesen új rendszerre kellett átállnunk. Reggelente együtt eszünk, csomagolok is neki, és figyelek arra, hogy be tudja osztani, és elég legyen neki délelőttre és délutánra is. Szerencsére Léna nagyon jó evő, de azért az elején nagy fejtörést okozott, hogyan oldjam meg ezt a váltást. Az iskola is kifejezetten kéri a szülőktől, hogy egészséges ételeket küldjünk. Ezért mindig figyelek arra, hogy tápláló, gyümölcsös, egészséges finomságokat kapjon, de amióta iskolás, nem volt még beteg, pedig már két hónapja jár!” – mesélte a műsorvezető.