Elképesztő számok: októberben is a TV2 nyerte a nézettségi versenyt

Az őszi televíziós főszezon legnagyobb nyertesei a tévénézők, akik ilyenkor rengeteg saját gyártású műsor közül választhatnak hétköznap esténként és hétvégente is. A nézettségi versenyben ilyenkor farkastörvények uralkodnak, ennek ellenére októberben ismét nagy fölénnyel állhatott a TV2 a dobogó legfelső fokára. A nézők első számú választása az őszi szezon második hónapjában is a TV2 és a TV2 Csoport volt mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+), akár a teljes napot, akár a főműsoridőt vizsgáljuk. Ezzel a teljesítménnyel a fő kereskedelmi korcsoportban már nyolc hónapja folyamatosan őrzi piacvezető pozícióját a TV2 és a TV2 Csoport is főműsoridőben.

Fotó: TV2

Októberi eredmények részletesen: