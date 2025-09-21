Fantasztikus bejelentés: megvan a Mokka új műsorvezetője!

Gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy a Mokka műsorvezetője lehetek – több, mint tíz éve dolgozom ezért, és már a TV2 Akadémiára is azért jelentkeztem, hogy egyszer eljussak idáig. Öt éve vezetek tévéműsorokat, előtte közgazdászként dolgoztam, illetve korábban a szépségiparban is szereztem tapasztalatot, ami szintén sokat adott az önkifejezéshez és a magabiztossághoz. Mindig éreztem, hogy a kamera előtt tudok igazán kiteljesedni – különösen most, hogy kétgyermekes édesanyaként is megtaláltam az egyensúlyt. Hiszek abban, hogy a ranglétrát végig kell járni, és boldog vagyok, hogy most egy olyan szerepben mutathatom meg magam, amely mindig is közel állt a szívemhez