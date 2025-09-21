RETRO RÁDIÓ

Fantasztikus bejelentés: megvan a Mokka új műsorvezetője!

Proksa Szandra személyében új műsorvezető csatlakozik Magyarország legnézettebb reggeli műsorának, a Mokkának a csapatához. Szandra ismerős lehet a TV2 nézőinek, hiszen amellett, hogy hosszú éveken át az Életmódi című magazinműsort vezette a csatornán, a Mokka egyik állandó rovatának háziasszonyaként is rendszeresen feltűnt az utóbbi időben a képernyőn.

A TV2 piacvezető reggeli csapatához új műsorvezető csatlakozik, Proksa Szandra személyében.

Új műsorvezető csatlakozik a Mokka csapatához, Proksa Szandra személyében / Fotó:  TV2

Szandra régóta a Mokka csapatához tartozik, jótékonysági és gyereknevelési témákban hétről hétre találkozhattak vele a nézőink. Szandra amellett, hogy tapasztalt tévés két kisgyereket nevel, fontos jótékonysági munkát is végez. Nagyon örülök, hogy műsorvezetőként is csatlakozik a Mokkához 

– mondta Szalai Vivien, a TV2 Csoport hírigazgatója.

Proksa Szandra régi álma válik valóra azzal, hogy műsorvezetőként köszöntheti reggelente a nézőket.

Gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy a Mokka műsorvezetője lehetek – több, mint tíz éve dolgozom ezért, és már a TV2 Akadémiára is azért jelentkeztem, hogy egyszer eljussak idáig. Öt éve vezetek tévéműsorokat, előtte közgazdászként dolgoztam, illetve korábban a szépségiparban is szereztem tapasztalatot, ami szintén sokat adott az önkifejezéshez és a magabiztossághoz. Mindig éreztem, hogy a kamera előtt tudok igazán kiteljesedni – különösen most, hogy kétgyermekes édesanyaként is megtaláltam az egyensúlyt. Hiszek abban, hogy a ranglétrát végig kell járni, és boldog vagyok, hogy most egy olyan szerepben mutathatom meg magam, amely mindig is közel állt a szívemhez

– árulta el Proksa Szandra.


A Mokka új műsorvezetőjével készült interjú a tenyek.hu oldalon érhető el.

 

 

