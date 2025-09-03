RETRO RÁDIÓ

Pánik a Balatonnál! Orosz Barbarát vaddisznók űzték el saját teraszáról: „Félelmetes hangokat adva visongtak, hörögtek...”

A Mokka egykori műsorvezetője váratlan helyzetbe csöppent. Ha nincs kellő lélekjelenléte Orosz Barbara nyaralása csúnyán végződhetett volna.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.03. 17:30
orosz barbara vaddisznó Badacsony Balaton

Orosz Barbara, a népszerű műsorvezető és rádiós nemrég egy egészen szokatlan élményről számolt be a közösségi médiában, ami sokak fantáziáját beindította. Bár a szeptember rengeteg ember számára az újrakezdés, a munka és az energikus felpörgés időszaka, Barbara számára a hónap eleje egy hátborzongató eseménnyel indult badacsonyi otthonában. A beszámoló szerint nyugalmas estéje egy pillanat alatt fordult át horrorfilmbe illő jelenetté.

Orosz Barbara
Orosz Barbara Instagram-oldalán számolt be a nem minden mindennapi élményéről (Fotó: Szabolcs László)

Orosz Barbara története sokkoló fordulatot vett

A történet a badacsonyi birtok teraszán kezdődött, ahol a műsorvezető a gyertyafény lágy fényénél olvasta az esti könyvét. A béke azonban nem tartott sokáig: „Este a gyertyák fényénél olvastam a teraszon, amikor vaddisznók kezdtek csatázni a kertben” – írta Barbara. Az állatokról készült leírása már önmagában is felborzolja a kedélyeket, ám ez még nem minden. 

Félelmetes hangokat adva visongtak, hörögtek, tépték a kéknyelű fürtöket a tőkékről

– árulta el a műsorvezető.

A szőlőtőkék közti verekedés és a vadállatok elszabadult dühe olyan valósnak tűnt, hogy Barbarának be kellett menekülnie a házba.

Másnap visszatért a tett helyszínére

„Persze, hogy beűztek, olyan volt, mintha egy horrorfilmbe csöppentem volna és csak idő kérdése, hogy engem is szőlőszemnek nézzenek” – fogalmazott a műsorvezető. A rettegés és a bizonytalanság egész éjjel kitartott, egészen pirkadatig.

A rémálom másnap reggel sem hagyta nyugodni a műsorvezetőt, így útnak indult, hogy felderítse a terepet. A hegytetőn, a birtok végén, ahol az arborétum kezdődik, óvatosan lépkedett a harmatos fűben, flamingószínű gumipapucsában csúszkálva: „Nyomokat kerestem, tépázás és csatatér nyomait, ahogy elképzeltem a pusztítást” – írta, de meglepetésére semmit sem talált.

Elmúlt a veszély

A vaddisznócsata helyett csak a békés természet fogadta. A kerítés érintetlen volt, a szőlőtőkék rendben, és a szőlőszemek is a helyükön. A felfedezés pillanatok alatt eloszlatta a rémképeket, és megnyugvást hozott:"„Megnyugodtam. A rémképek elszaladtak” – vallotta be. Barbara ezután leült egy fügefa alá, amely gyümölcstől roskadozik, és a fák susogását, a méhek és szúnyogok zümmögését hallgatta. A természet visszaadta a lelki békéjét. 

Orosz Barbara
Orosz Barbara férje rendkívül szerencsés férfi: a műsorvezető egyszerűen gyönyörű (Fotó: Csudai Sándor)

Várják az új kihívások

A műsorvezető a szeptember kettős arcát is megosztotta követőivel: egyrészt az energiát és a tenni akarást, másrészt a Balaton elcsendesedését. „Szeretem a szeptembert...Ez a legenergikusabb hónap, amikor mindenki tele van tettvággyal...Másrészt meg lehet nagyokat pihenni az elcsendesedett Balatonon, ahol csak a kukásautó nesze töri meg a csöndet minden hétfőn reggel 8 körül” – összegzett a Mokka egykori műsorvezetője.

Bár a vaddisznók okozta ijedtség valós volt, a történet végül megnyugtató fordulatot vett. A műsorvezetőnek azonban vissza kellett térnie a fővárosba, és búcsúja a Balatontól sosem könnyű. A badacsonyi kalandja ismét megmutatta, hogy a természet képes meglepetéseket okozni, és a legnagyobb kalandok néha ott történnek, ahol a legkevésbé számítunk rájuk.

 

