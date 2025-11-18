Isla Fisher vallomása: így építi újra az életét a Borat sztárjától való válás után!

A gyönyörű színésznő. Isla Fisher elárulta, hogyan lépett tovább a Borat sztárjától, Sacha Baron Cohentől való válás után és kezdett teljesen új életet, miközben egyre több pletyka terjed arról, hogy volt férjét egy modellel látják együtt.

A válás után a színésznő teljesen új életet kezdett gyermekeivel / Fotó: Entertainment Tonight - YouTube

A színésznő a válás után végre úgy élhet, ahogy ő szeretné

A szépséges színésznő korábban úgy fogalmazott, hogy a válása a legnehezebb dolog volt, amin valaha keresztülment, ugyanakkor pozitívan tekint a jövőre. A két színész több mint 20 évig volt együtt, és körülbelül 13 évig házasok, mielőtt 2023-ban különváltak. Három közös gyermekük van. 2024-ben egy Instagram-sztoriban Fisher megerősítette, hogy elválnak, és egy teniszruhás közös képet osztott meg.

Egy több mint húsz évig tartó teniszmeccs után végre letesszük az ütőket. 2023-ban közösen nyújtottuk be a válókeresetet

- idézi a színésznő szavait az UNILAD.

Az Elle Decorationnek adott interjújában Fisher arról mesélt, milyen érzés a válás után új életet kezdeni.

Érzelmileg a nulláról építkezni kihívást jelentett, de rendkívül felszabadító is

- jelentette ki az Egy boltkóros naplója sztárja.

Jelenleg Londonban él, és sokáig kereste a megfelelő otthont. Végül a kert és a benne álló szomorúfűz győzte meg. Elárulta, hogy amikor megérkezett az összes bútor, elsírta magát, mert először érezte igazán, hogy egyedülálló nőként saját otthona van.

A jövővel kapcsolatban optimista, még ha kissé bizonytalan is. Most, hogy a gyerekek időnként nincsenek vele, több ideje van arra, hogy felfedezze, mi inspirálja kreatív szempontból, és merre szeretne tovább lépni.

Mindeközben pletykák láttak napvilágot arról, hogy Sacha Baron Cohent egy 27 éves OnlyFans-modellel, Hannah Palmerrel látták együtt. A híreszteléseket egyikük sem kommentálta.

