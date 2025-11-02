Till Attila meglepő dolgot tett a forgatás előtt, most megmutatta

Till Attila, vagyis Tilla már hosszú évek óta a TV2 egyik legnagyobb sztárja, aki humorával és energiájával folyton szórakoztatja a közönséget. Minden héten láthatjuk őt a Sztárban Sztár All Stars-ban, aminek ő az egyik csúcspontja – most pedig sokak meglepetésére megmutatta, hogy mit csinált a következő adás forgatása előtt.

Till Attila / Fotó: Móricz István

A közösségi oldalán fedte fel Till Attila, hogy mindössze pár órával a Sztárban Sztár All Stars felvételei előtt még bőven otthon tevékenykedik, ugyanis most épen kertészkedett, rendbe rakta a magaságyását és még tippet is adott a követőinek, hogyan ültessenek fokhagymát – naná, hogy nem maradt reakciók nélkül.

Remélem jól csinálom! A mai élő adás előtt egy kis ültetés, kertészkedés!. 😎👆

– írta Tilla a felvételhez, amihez rengeteg komment jött:

Nagyon ügyes vagy Tilla🩷🤗csodás a kert 👌 Jó munkát, köszönöm, hogy jó példát mutat❤️ Jó kertészkedést Tilla. Várjuk a műsort. Nagyon jó. Soha ne érjen véget a sztárban sztár😊👍

Itt lehet megtekinteni Till Attila kertészkedős videóját: