Till Attila meglepő dolgot tett a forgatás előtt, most megmutatta

Till Attila tuti tippet adott a követőinek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 17:30
Till Attila Sztárban Sztár All Stars tilla sztárban sztár

Till Attila, vagyis Tilla már hosszú évek óta a TV2 egyik legnagyobb sztárja, aki humorával és energiájával folyton szórakoztatja a közönséget. Minden héten láthatjuk őt a Sztárban Sztár All Stars-ban, aminek ő az egyik csúcspontja – most pedig sokak meglepetésére megmutatta, hogy mit csinált a következő adás forgatása előtt.

Till Attila / Fotó: Móricz István

A közösségi oldalán fedte fel Till Attila, hogy mindössze pár órával a Sztárban Sztár All Stars felvételei előtt még bőven otthon tevékenykedik, ugyanis most épen kertészkedett, rendbe rakta a magaságyását és még tippet is adott a követőinek, hogyan ültessenek fokhagymát – naná, hogy nem maradt reakciók nélkül.

Remélem jól csinálom! A mai élő adás előtt egy kis ültetés, kertészkedés!. 😎👆

– írta Tilla a felvételhez, amihez rengeteg komment jött:

Nagyon ügyes vagy Tilla🩷🤗csodás a kert 👌

 

Jó munkát, köszönöm, hogy jó példát mutat❤️

 

Jó kertészkedést Tilla. Várjuk a műsort. Nagyon jó. Soha ne érjen véget a sztárban sztár😊👍

Itt lehet megtekinteni Till Attila kertészkedős videóját:

 

