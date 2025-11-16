Szívszorító pillanatról vallott Hajós András: így értesült Balázs Fecó betegségéről
A Sztárban Sztár All Stars műsorában helye van az érzelmes pillanatoknak is. Hajós András őszintén vallott.
Hajós András a Sztárban Sztár All Stars 11. adásában idézte fel, hogy mit mondott neki Balázs Fecó a halála előtt. A zenész 2020. november 26-án hunyt el.
Feltörtek az érzelmek a Sztárban Sztár All Stars-ban
A műsorban Freddie a néhai énekes bőrébe bújt, ami okot adott a visszaemlékezésre Hajós Andrásnak. Egy évvel a halála előtt beszélt a koronavírussal küzdő Balázs Fecóval, amiről így nyilatkozott:
"Egy évvel körülbelül Fecó halála előtt beszéltem vele telefonon, a Dalfutárba szerettem volna hívni. Nagyon kedves volt, tudta, miről van szó, nagyon megtisztelő volt, lett is volna kedve. Mondta, hogy nagyon beteg már, és mondtam, hogy persze, tiszteletben tartom, akkor jövőre, ha forgatunk újra, akkor megint keresem. És akkor önmagát idézve azt mondta, 'hát persze, Andriskám, bármi lehet, tudod, változnak az évszakok'. Azt hittem, hogy ott bőgöm szét magam... Egy ember, aki idézheti saját magát."
