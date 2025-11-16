RETRO RÁDIÓ

Szívszorító pillanatról vallott Hajós András: így értesült Balázs Fecó betegségéről

A Sztárban Sztár All Stars műsorában helye van az érzelmes pillanatoknak is. Hajós András őszintén vallott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 21:40
Módosítva: 2025.11.16. 21:41
Sztárban Sztár All Stars Hajós András Balázs Fecó

Hajós András a Sztárban Sztár All Stars 11. adásában idézte fel, hogy mit mondott neki Balázs Fecó a halála előtt. A zenész 2020. november 26-án hunyt el.

Hajós András elérzékenyült a Sztárban Sztár All Stars-ban
Hajós András elérzékenyült a Sztárban Sztár All Stars-ban / Fotó: Fotó: TV2

Feltörtek az érzelmek a Sztárban Sztár All Stars-ban

A műsorban Freddie a néhai énekes bőrébe bújt, ami okot adott a visszaemlékezésre Hajós Andrásnak. Egy évvel a halála előtt beszélt a koronavírussal küzdő Balázs Fecóval, amiről így nyilatkozott:

"Egy évvel körülbelül Fecó halála előtt beszéltem vele telefonon, a Dalfutárba szerettem volna hívni. Nagyon kedves volt, tudta, miről van szó, nagyon megtisztelő volt, lett is volna kedve. Mondta, hogy nagyon beteg már, és mondtam, hogy persze, tiszteletben tartom, akkor jövőre, ha forgatunk újra, akkor megint keresem. És akkor önmagát idézve azt mondta, 'hát persze, Andriskám, bármi lehet, tudod, változnak az évszakok'. Azt hittem, hogy ott bőgöm szét magam... Egy ember, aki idézheti saját magát."

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu