Pierce Brosnan kibékül drogfüggő fiával

Pierce Brosnan húsz év után kibékült elhidegült fiával, Christopherrel, akit korábban drogfüggősége miatt kitagadott. A 72 éves színész a héten Notting Hillben vacsorázott együtt 52 éves fiával és másik fiával, a 28 éves modellel, Dylannel. A család a Dorian nevű étteremben találkozott, ahol Brosnan mosolygósan, jókedvűen hagyta el az épületet – írja a Daily Mail.

Pierce Brosnan most először mutatkozott nyilvánosan együtt Christopherrel kitagadása óta Fotó: AFP

A találkozó különösen jelentős, mert a színész 2005-ben azt nyilatkozta, hogy Christopher súlyos kokain- és heroinfüggősége miatt meg kellett szakítania vele a kapcsolatot. Akkor úgy fogalmazott: fia nagyon elveszett, és bár mindig hitt abban, hogy felépülhet, egy idő után kénytelen volt keményen fellépni. Azt mondta neki:

Vagy kezdj el élni, vagy folytasd a haldoklást.

Christopher az ausztrál színésznő Cassandra Harris – Brosnan első felesége – és annak korábbi férje, Dermot fia. Brosnan 1986-ban, Harris halála előtt fogadta örökbe Christophert és nővérét, Charlotte-ot. Charlotte 2013-ban, 41 évesen petefészekrákban halt meg, ugyanabban a betegségben, amely édesanyját is elvitte.

Több botrányba is keveredett

Christopher 1997-ben három hónap börtönt kapott ittas vezetésért, korábban verekedésekbe is belekeveredett londoni klubokban, és egyszer túladagolás miatt kómába esett. Később asszisztens rendezőként dolgozott apja két James Bond-filmjén, köztük A világ nem elég című alkotáson.

A mostani vacsora tehát egyfajta újrakezdésnek tűnik. Egy forrás szerint Brosnan és Christopher „boldognak és nyugodtnak” látszottak, mintha sikerült volna félretenniük a múlt sérelmeit. Brosnan jelenlegi felesége, Keely Shaye Smith 1994 óta társa, 2001-ben házasodtak össze Írországban. A színész 2022-ben már tett egy gesztust fiának: apák napi üzenetében név szerint köszönetet mondott négy fiának, köztük Christophernek is.

A családi vacsora így nemcsak egy magánéleti esemény volt, hanem egy szimbolikus pillanat is: húsz év elteltével Pierce Brosnan újra fiával, Christopherrel ült egy asztalhoz, ami reményt adhat egy teljes családi béke helyreállítására.