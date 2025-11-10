„Életem egyik legnagyobb kihívása volt” – Haumann Petra átlépte a határait
A színésznő, aki mindig is szerette a kihívásokat, most minden eddiginél nagyobb feladattal nézett szembe. Haumann Petra a Meztelen igazság című darabban nemcsak új karaktert, hanem teljesen új életérzést is megtanult a színpadon – és azon túl.
A Metropol újságírója a Meztelen igazság című darab főpróbáján beszélgetett Haumann Petra színésznővel. Szó esett az új szerepről, a lelki és fizikai kihívásokról, valamint arról, milyen üzenetet hordoz számára a Meztelen igazság története.
Haumann Petra óriási kihívással nézett szembe
Haumann Petra színésznő elárulta, hogy a Meztelen igazság című előadásban egy olyan nőt alakít, aki mindenáron mások elvárásainak próbál megfelelni – a külsejével, a viselkedésével, sőt, a döntéseivel is. Ez a karakter igazi ellentéte az ő személyiségének, hiszen Petra a való életben sokkal inkább önazonosságra, belső erőre és önfejlesztésre törekszik. A darabban azonban éppen ez a megfelelni vágyás kerül középpontba – és ennek a megjelenítéséhez egy különleges fizikai feladatot is el kellett sajátítania: a rúdtáncot.
Én a valóságban mindig szeretem kitolni a határaimat. Szeretek tanulni, új dolgokat kipróbálni, így annál jobb kihívást el sem tudtam volna képzelni, mint hogy meg kell tanulnom rúdtáncolni.
A felkészülés során hamar kiderült számára, hogy a rúdtánc korántsem csak szexi mozdulatok gyűjteménye.
Ez egy kőkemény sport. Az ember nem is hinné, milyen fizikai igénybevételt jelent. Például 48 órával a próba előtt nem lehet testápolót használni, mert megcsúszik a bőr a rúdon, és az is számít, milyen a levegő páratartalma
– tette hozzá a színésznő. A darabbeli karaktere, aki plasztikai beavatkozásokkal, mellnagyobbítással és külsőségek hajszolásával próbál elismerést szerezni, messze áll attól a nőtől, aki Petra a való életben. „Nem ítélek el senkit, aki más utat választ, számomra fontos, hogy minden nő megtalálja a saját valós boldogságát” – mondta. – „Az önazonosság felé vezető út sokszor hullámvölgyekkel teli, de megéri végigjárni.”
Keveset látja a családját
A mindennapokban most is próbál egyensúlyt tartani a munka és a család között. Haumann Petra gyerekei már megszokták, hogy anyjuk gyakran próbál vagy a szinkronstúdióban van, de mindig figyel rájuk, még a legmozgalmasabb időszakban is.
„Néha küldök nekik egy fotót, hogy anya most így néz ki, hogy emlékezzen rám” – mesélte nevetve, némi öniróniával.
A premiert követően megígértem, hogy többet leszünk együtt, és már most elkezdtem a karácsonyi készülődést is.
Az új szerep és a rúdtánc megtanítása nemcsak testi, hanem lelki fejlődést is hozott számára. Haumann Petra szinkron munkái és számtalan színpadi szerepe mellett ez a színházi feladat egy igazi desszert, ahol a színésznő a saját határait is feszegette és megismerte. A RaM-ArT Színházban november 8-án elstartolt Meztelen igazság nemcsak egy darab a színpadon, hanem egy tükör is – amelyben Petra szerint minden nő felfedezhet valamit önmagából, ugyanakkor a férfiaknak is rengeteg tanulsággal jár.
