„Életem egyik legnagyobb kihívása volt” – Haumann Petra átlépte a határait

A Metropol újságírója a Meztelen igazság című darab főpróbáján beszélgetett Haumann Petra színésznővel. Szó esett az új szerepről, a lelki és fizikai kihívásokról, valamint arról, milyen üzenetet hordoz számára a Meztelen igazság története.

Haumann Petra mindig nyitottan várja az újabb kihívásokat az életében (Fotó: Mediaworks archív)

Haumann Petra óriási kihívással nézett szembe

Haumann Petra színésznő elárulta, hogy a Meztelen igazság című előadásban egy olyan nőt alakít, aki mindenáron mások elvárásainak próbál megfelelni – a külsejével, a viselkedésével, sőt, a döntéseivel is. Ez a karakter igazi ellentéte az ő személyiségének, hiszen Petra a való életben sokkal inkább önazonosságra, belső erőre és önfejlesztésre törekszik. A darabban azonban éppen ez a megfelelni vágyás kerül középpontba – és ennek a megjelenítéséhez egy különleges fizikai feladatot is el kellett sajátítania: a rúdtáncot.

Én a valóságban mindig szeretem kitolni a határaimat. Szeretek tanulni, új dolgokat kipróbálni, így annál jobb kihívást el sem tudtam volna képzelni, mint hogy meg kell tanulnom rúdtáncolni.

A felkészülés során hamar kiderült számára, hogy a rúdtánc korántsem csak szexi mozdulatok gyűjteménye.

Ez egy kőkemény sport. Az ember nem is hinné, milyen fizikai igénybevételt jelent. Például 48 órával a próba előtt nem lehet testápolót használni, mert megcsúszik a bőr a rúdon, és az is számít, milyen a levegő páratartalma

– tette hozzá a színésznő. A darabbeli karaktere, aki plasztikai beavatkozásokkal, mellnagyobbítással és külsőségek hajszolásával próbál elismerést szerezni, messze áll attól a nőtől, aki Petra a való életben. „Nem ítélek el senkit, aki más utat választ, számomra fontos, hogy minden nő megtalálja a saját valós boldogságát” – mondta. – „Az önazonosság felé vezető út sokszor hullámvölgyekkel teli, de megéri végigjárni.”

A Meztelen igazság című darabban nyújtott szerepe egy egészen más oldalát mutatja meg (Fotó: Szabolcs László)

Keveset látja a családját

A mindennapokban most is próbál egyensúlyt tartani a munka és a család között. Haumann Petra gyerekei már megszokták, hogy anyjuk gyakran próbál vagy a szinkronstúdióban van, de mindig figyel rájuk, még a legmozgalmasabb időszakban is.