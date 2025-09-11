Ez a 9 híres színész visszautasította James Bond szerepét

Voltak, akik személyes okokra hivatkozva utasították vissza a lehetőséget, mások úgy érezték, hogy nem illenek a gyilkos imázshoz, és akadtak, akik szerződéses kötelezettségek miatt kénytelenek voltak elállni a szereptől.

Ezek a sztárok majdnem eljátszották James Bond szerepét Fotó: Sunshine/Northfoto/northfoto

Íme kilenc híres eset, amikor a színészek nagyon közel kerültek James Bond szerepéhez, de végül nemet mondtak:

1. Cary Grant

A producer felesége még azt is mondta róla, hogy ő a legjobb ember erre a szerepre. A probléma azonban sajnos Cary Grant kora volt, mivel a színész már az ötvenes évei végén járt, amikor az első James Bondot keresték, és bár lelkes volt, csak egy filmet szeretett volna elvállalni. Azonban a producerek olyan színészt kerestek, akire sorozatot lehet építeni. Így Cary Grant kénytelen volt nemet mondani a szerepre.

2. Michael Caine

A 60-as és a 70-es évek egyik legfelkapottabb színésze volt, és Sean Connery távozása után felajánlották neki a szerepet. Azonban Caine visszautasította, mivel úgy érezte, hogy túl átlagos a szerephez, és félt, hogy Bond karakterere nem illik a stílusához.

3. Liam Neeson

A Schindler listája után, állítólag személyes okból lépett ki a jelöltek közül, ugyanis jövendőbeli felesége, Natasha Richardson ultimátumot adott neki: eljátszhatja James Bond szerepét, de akkor nem házasodnak össze. Végül Neeson a házasságot választotta.

Natasha Richardson ultimátumot adott Liam Neesonnek Fotó: Alex Berliner © Berliner Studio/BEImages

4. Adam West

Az elhunyt tévélegenda kétszer is szóba került, de mindkétszer visszautasította. Barátai szerint úgy érzett, hogy a szerepet egy brit színésznek kellene eljátszania. Nem tartotta magát megfelelőnek a patinás kém karakterhez.

5. Michael Gambon

A Gyémántok az örökkévalóságnak előkészületei során jelentkezett Bond szerepére, de saját bevallása szerint túl kopasz és túl dupla állú volt ahhoz, hogy hiteles legyen Bondként. Cubby Broccoli részben nem értett egyet: szerette Gambon karizmáját és filmes jelenlétét, és javasolta, hogy paróka, finom smink és ügyes világítás segítségével könnyen válhatna Ian Fleming alkotásává. Bár megtisztelve érezte magát, Gambon nem volt meggyőződve, és visszalépett.