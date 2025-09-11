Ez a 9 híres színész visszautasította James Bond szerepét

James Bond lehet, hogy a világ legstílusosabb és leghalálosabb kitalált kémje, mégis számos A-listás sztár mondott nemet a szerepre.
Voltak, akik személyes okokra hivatkozva utasították vissza a lehetőséget, mások úgy érezték, hogy nem illenek a gyilkos imázshoz, és akadtak, akik szerződéses kötelezettségek miatt kénytelenek voltak elállni a szereptől.
1. Cary Grant
A producer felesége még azt is mondta róla, hogy ő a legjobb ember erre a szerepre. A probléma azonban sajnos Cary Grant kora volt, mivel a színész már az ötvenes évei végén járt, amikor az első James Bondot keresték, és bár lelkes volt, csak egy filmet szeretett volna elvállalni. Azonban a producerek olyan színészt kerestek, akire sorozatot lehet építeni. Így Cary Grant kénytelen volt nemet mondani a szerepre.
2. Michael Caine
A 60-as és a 70-es évek egyik legfelkapottabb színésze volt, és Sean Connery távozása után felajánlották neki a szerepet. Azonban Caine visszautasította, mivel úgy érezte, hogy túl átlagos a szerephez, és félt, hogy Bond karakterere nem illik a stílusához.
3. Liam Neeson
A Schindler listája után, állítólag személyes okból lépett ki a jelöltek közül, ugyanis jövendőbeli felesége, Natasha Richardson ultimátumot adott neki: eljátszhatja James Bond szerepét, de akkor nem házasodnak össze. Végül Neeson a házasságot választotta.
4. Adam West
Az elhunyt tévélegenda kétszer is szóba került, de mindkétszer visszautasította. Barátai szerint úgy érzett, hogy a szerepet egy brit színésznek kellene eljátszania. Nem tartotta magát megfelelőnek a patinás kém karakterhez.
5. Michael Gambon
A Gyémántok az örökkévalóságnak előkészületei során jelentkezett Bond szerepére, de saját bevallása szerint túl kopasz és túl dupla állú volt ahhoz, hogy hiteles legyen Bondként. Cubby Broccoli részben nem értett egyet: szerette Gambon karizmáját és filmes jelenlétét, és javasolta, hogy paróka, finom smink és ügyes világítás segítségével könnyen válhatna Ian Fleming alkotásává. Bár megtisztelve érezte magát, Gambon nem volt meggyőződve, és visszalépett.
6. Richard Burton
Ian Fleming szerint tökéletes volt James Bond szerepére, azonban Burton nagyon szkeptikus volt az akkoriban bizonytalan koncepció miatt. De nem ez volt az egyetlen oka annak, hogy elutasította a szerepet. Burton nem volt túl lelkes, és csak a megfelelő összegért vállalta volna, azonban az ajánlat nem volt megfelelő.
7. Christian Bale
Barbara Broccoli nagyon szerette volna megszerezni a színészt, hiszen tudták, hogy jól áll neki az öltöny. Bale viszont viccelődve jelezte, hogy már játszott pszichopatát, és nem akarja folytatni ezt a tendenciát.
8. Burt Reynolds
Azért utasította vissza a Bondot, mert „egy amerikai nem játszhat James Bondot.” Később elgondolkodott rajta, hogy talán ez elég buta indok volt, és talán mégis meg tudta volna csinálni.
9. Pierce Brosnan
A gond az volt, hogy nem tudott kiszállni a Remington Steele tévészerződéséből. Amikor a sorozatot megújították, kénytelen volt visszalépni, ami szívfájdító volt számára. Brosnannek később sikerült, és 1995 és 2002 között négy filmben alakította a halálos titkos ügynököt – írja a Metro.
