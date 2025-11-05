RETRO RÁDIÓ

Gólyahír: Megszületett Németh Kristóf volt párjának első gyermeke

Elérkezett a legszebb időszak a táncoslány életében: megszületett első gyermeke, egy tündéri kislány. Németh Kristóf egykori párja boldogabb, mint valaha, de ma már messze kerüli a nyilvánosságot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 08:30
németh kristóf gyermekáldás újszülött kislány boldogság

A Budapesti Operettszínház társulatának gyönyörű táncosnője, Adler Judit évekkel ezelőtt még Németh Kristóf oldalán a színészvilág egyik legismertebb párjaként szerepeltek a címlapokon. Most azonban egészen más okból figyel rá a közönség: megszületett első gyermeke.

Németh Kristóf korábbi kedvese egy gyönyörű kislánynak adott életet
Németh Kristóf korábbi kedvese egy gyönyörű kislánynak adott életet (Fotó: Győrfi-Forgács Beáta/Forrás: Facebook)

Németh Kristóf volt pára megtalálta a harmóniát

Németh Kristóf korábbi párja, Adler Judit múlt pénteken osztotta meg a nagy hírt közösségi oldalán: világra jött kislánya, Kurina Szofi Hanna. A bejegyzés egyszerű, de annál meghatóbb volt – mindössze ennyit írt:

2025.10.27-én megszületett Kurina Szofi Hanna!

Egy rövid mondat, amely mögött egy életreszóló boldogság és egy új kezdet rejlik. Adler életében hatalmas fordulat következett be – a karrierje mellett most az anyaságé lett a főszerep. Egykor Németh Kristóf barátnőjeként ismerte meg az ország a gyönyörű táncosnőt, az utóbbi években azonban tudatosan visszavonult a reflektorfénytől – legalábbis, ami a magánéletét illeti. Judit párja ma már egy zenéhez közel álló férfi, Kurina Tamás zenész és hangmérnök, aki mindenben támogatja őt. Bár keveset tudni kettejükről, közös képükről árad a harmónia és a szeretet. A bejegyzés alá záporoznak a gratulációk, kollégák, barátok és rajongók egyaránt örömüket fejezték ki. A kis Szofi Hanna érkezésével egy új fejezet kezdődött Judit és Tamás életében – és bár a közönség most kevesebbet lát belőle, minden jel arra utal, hogy a boldogság csendesebb formáját választották.

Adler Judit új neve: anya (Fotó: Facebook)

Békésen váltak el útjaik

Adler Judit évek óta a Budapesti Operettszínház társulatának tagja, és karrierje során számos színpadi produkcióban bizonyította tehetségét. Németh Kristóf párjaként komoly terveket szőttek, még az esküvő gondolata is felmerült közöttük. Kapcsolatuk azonban 2017-ben véget ért. Mindketten fájdalmasan, de őszintén beszéltek róla.

Csodálatos dolog egész testtel és lélekkel szeretni valakit! Szerencsésnek mondhatom magam, amiért átélhettem ezt a szerelmet, s hálát adok a sorsnak, hogy megismertem Kristófot

 – vallotta be akkor Judit. Bár útjaik különváltak, most, hogy Judit anyává vált, talán ő maga is úgy érzi, minden életszakasznak megvolt a maga szépsége. És most egy új, csodás korszak kezdődött – tele szeretettel, zenével és a kis Szofi mosolyával.

 

