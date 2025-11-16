Dráma a vörös szőnyegen: Millie Bobby Brown kiállt magáért – Videó!

Millie Bobby Brown keményen kiállt magáért, amikor a fotósok mosolyra próbálják kényszeríteni a Stranger Things vörös szőnyegén. A történtekről videó is készült.

Dráma a vörös szőnyegen! Millie Bobby Brown kiállt magáért Fotó: Pexels

A brit modell éppen a vörös szőnyegen pózolt, amikor a fotósok odakiabáltak neki.

Mosolyogj!

Brown nem hagyta szó nélkül a dolgot, és dühösen visszakiabált:

Mosolyogjak? Mosolyogjatok ti!

Millie Bobby Brown kiállt magáért

A videó kommentcunamit indított el, amiben legtöbben egyetértenek a színésznővel. Sokan úgy gondolják, nem tudnának ők sem másképp reagálni egy parancsszóra, amelyből nem a kedvesség és az udvariasság hallatszik.

Talán ahelyett, hogy valakinek megparancsolod, hogy mosolyogjon, mondhatnál inkább valami olyat, amitől magától mosolyogni fog

– írta egy kommentelő.

Most jöttem rá, hogy én soha nem lehetnék híres. Börtönben kötnék ki, ha férfiak ordibálnának velem, hogy mosolyogjak. Nem… én nem mosolygok. Én szendvicset szolgálok fel

– szólt hozzá egy másik.