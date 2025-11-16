Dráma a vörös szőnyegen: Millie Bobby Brown kiállt magáért – Videó!
A fotósok átléptek egy határt. Millie Bobby Brown ezt nem is hagyta szó nélkül!
Millie Bobby Brown keményen kiállt magáért, amikor a fotósok mosolyra próbálják kényszeríteni a Stranger Things vörös szőnyegén. A történtekről videó is készült.
A brit modell éppen a vörös szőnyegen pózolt, amikor a fotósok odakiabáltak neki.
Mosolyogj!
Brown nem hagyta szó nélkül a dolgot, és dühösen visszakiabált:
Mosolyogjak? Mosolyogjatok ti!
Millie Bobby Brown kiállt magáért
A videó kommentcunamit indított el, amiben legtöbben egyetértenek a színésznővel. Sokan úgy gondolják, nem tudnának ők sem másképp reagálni egy parancsszóra, amelyből nem a kedvesség és az udvariasság hallatszik.
Talán ahelyett, hogy valakinek megparancsolod, hogy mosolyogjon, mondhatnál inkább valami olyat, amitől magától mosolyogni fog
– írta egy kommentelő.
Most jöttem rá, hogy én soha nem lehetnék híres. Börtönben kötnék ki, ha férfiak ordibálnának velem, hogy mosolyogjak. Nem… én nem mosolygok. Én szendvicset szolgálok fel
– szólt hozzá egy másik.
