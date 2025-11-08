Elképesztő fordulatok és produkciók: Ezek voltak a Megasztár 3. élő adásának legjobb pillanatai

A Megasztár 3. adása rendhagyó volt már abból a szempontból is, hogy párbajokkal kezdődött. Ezekből a megmérettetésekből egy valami biztosan kiderült: Lengyel Johannát viszont láthatjuk a 4. élő adásban is. Azonban nem az összes versenyző volt ilyen szerencsés. Egy versenyzőnek sajnos távoznia kellett.

Szívszorító és fergeteges pillanatokkal telt a Megasztár. Fotó: Kovács Dávid

Minden versenyző kapott hideget-meleget is a Mesterektől. Egy biztos: mindenki kitett magáért és káprázatos produkciókat tett le az asztalra. A műsor legjobb pillanatait az alábbi galériára kattintva tudod megtekinteni.