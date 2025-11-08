RETRO RÁDIÓ

Elképesztő fordulatok és produkciók: Ezek voltak a Megasztár 3. élő adásának legjobb pillanatai

Szívszorító és fergeteges pillanatokkal telt a Megasztár.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.08. 23:23
Megasztár műsor produkció

A Megasztár 3. adása rendhagyó volt már abból a szempontból is, hogy párbajokkal kezdődött. Ezekből a megmérettetésekből egy valami biztosan kiderült: Lengyel Johannát viszont láthatjuk a 4. élő adásban is. Azonban nem az összes versenyző volt ilyen szerencsés. Egy versenyzőnek sajnos távoznia kellett.

Szívszorító és fergeteges pillanatokkal telt a Megasztár.
Szívszorító és fergeteges pillanatokkal telt a Megasztár. Fotó: Kovács Dávid

Minden versenyző kapott hideget-meleget is a Mesterektől. Egy biztos: mindenki kitett magáért és káprázatos produkciókat tett le az asztalra. A műsor legjobb pillanatait az alábbi galériára kattintva tudod megtekinteni.

Elképesztő fordulatok és produkciók: Ezek voltak a Megasztár 3. élő...

fotóma, 23:22

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu